Die Schmuckmarke Darry Ring hat einen der ungewöhnlichsten Eheringe der Welt geschaffen. Die Hauptbedingung ist, dass ein Mann diesen Ring nur einmal und nur für eine einzige Person kaufen kann. Sobald die Wahl getroffen wurde, besteht keine Möglichkeit, ein zweites Mal einen Ring zu erwerben.

Der Kaufprozess ist nicht einfach. Der Kunde legt seinen Reisepass und persönliche Daten vor, woraufhin das Paar einen „ewigen Liebesvertrag“ unterzeichnet. Dieses Dokument bestätigt, dass der Ring nur einer Person gewidmet ist, und wird durch ein spezielles Zertifikat bekräftigt.

Das von der Marke eingeführte System ist so streng, dass es bisher niemand umgehen konnte. Selbst nach Jahrzehnten ist es nicht möglich, einen zweiten Darry Ring zu kaufen.

Die Preise der Ringe beginnen bei etwa 1.300 Dollar. Modelle mit großen Brillanten und komplexem Design werden mit 3.000 Dollar und mehr bewertet.

Die Marke betont, dass der wahre Wert eines Darry Rings nicht im Diamanten, sondern in seiner Bedeutung liegt. Er ist nicht nur ein Schmuckstück, sondern ein lebenslanges Versprechen, ein Symbol für Treue und die einzige Liebe.

Derzeit wird Darry Ring weltweit als Symbol für Aufrichtigkeit, Loyalität und das Einhalten seines Wortes bekannt.