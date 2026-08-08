Javokhir Sindarov belegt den zweiten Platz bei der Grand Chess Tour in den USA!

Die nächste Etappe der prestigeträchtigen Grand-Chess-Tour-Serie in St. Louis, USA, ist zu Ende gegangen. Bei dem Turnier mit einem Preisgeld von 200.000 US-Dollar und zehn der stärksten Großmeister der Welt nahm der usbekische Großmeister Javokhir Sindarov erfolgreich teil.

Am letzten Tag spielten die Schachspieler neun weitere Runden im Blitzschach.

Der Sieger wurde in der letzten Partie ermittelt

Der Kampf um den Hauptpreis blieb bis in die letzten Minuten spannend. Der Inder Rameshbabu Praggnanandhaa und der auf dem zweiten Platz liegende Javokhir Sindarov trafen in der letzten Partie aufeinander, die den Turniersieger bestimmte.

In einem intensiven und hart umkämpften Duell endete die Partie mit einem Remis :

1. Platz: Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien) — 23,5 Punkte

2. Platz: Javokhir Sindarov (Usbekistan) — 22 Punkte (klarer zweiter Platz)

3. Platz: Wesley So (USA) — 20,5 Punkte

Wie wurde das Preisgeld verteilt?

Nach dem Turnierende wurden der Sieger und die Platzierten wie folgt ausgezeichnet:

Schachspieler Land Platzierung Preisgeld ($) Rameshbabu Praggnanandhaa Indien 1. Platz 50.000 $ Javokhir Sindarov Usbekistan 2. Platz 40.000 $ Wesley So USA 3. Platz 30.000 $ Evander Liang USA 10. Platz 7.000 $

Top 10: Wer nahm am Turnier teil?

Beim Turnier in St. Louis versammelten sich einige der besten Schachspieler der Welt: Javokhir Sindarov (Usbekistan), Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Leinier Dominguez, Evander Liang (alle USA), Vincent Keymer (Deutschland), Anish Giri, Jorden van Foreest (Niederlande) und Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien).

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