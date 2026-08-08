Javokhir Sindarov belegt den zweiten Platz bei der Grand Chess Tour in den USA!

·126·Sport
Javokhir Sindarov belegt den zweiten Platz bei der Grand Chess Tour in den USA!

Die nächste Etappe der prestigeträchtigen Grand-Chess-Tour-Serie in St. Louis, USA, ist zu Ende gegangen. Bei dem Turnier mit einem Preisgeld von 200.000 US-Dollar und zehn der stärksten Großmeister der Welt nahm der usbekische Großmeister Javokhir Sindarov erfolgreich teil.

Am letzten Tag spielten die Schachspieler neun weitere Runden im Blitzschach.

Der Sieger wurde in der letzten Partie ermittelt

Der Kampf um den Hauptpreis blieb bis in die letzten Minuten spannend. Der Inder Rameshbabu Praggnanandhaa und der auf dem zweiten Platz liegende Javokhir Sindarov trafen in der letzten Partie aufeinander, die den Turniersieger bestimmte.

In einem intensiven und hart umkämpften Duell endete die Partie mit einem Remis :

  • 1. Platz: Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien) — 23,5 Punkte

  • 2. Platz: Javokhir Sindarov (Usbekistan) — 22 Punkte (klarer zweiter Platz)

  • 3. Platz: Wesley So (USA) — 20,5 Punkte

Javokhir Sindarov belegt den zweiten Platz bei der Grand Chess Tour in den USA!

Wie wurde das Preisgeld verteilt?

Nach dem Turnierende wurden der Sieger und die Platzierten wie folgt ausgezeichnet:

Schachspieler

Land

Platzierung

Preisgeld ($)

Rameshbabu Praggnanandhaa

Indien

1. Platz

50.000 $

Javokhir Sindarov

Usbekistan

2. Platz

40.000 $

Wesley So

USA

3. Platz

30.000 $

Evander Liang

USA

10. Platz

7.000 $

Javokhir Sindarov belegt den zweiten Platz bei der Grand Chess Tour in den USA!

Top 10: Wer nahm am Turnier teil?

Beim Turnier in St. Louis versammelten sich einige der besten Schachspieler der Welt: Javokhir Sindarov (Usbekistan), Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Leinier Dominguez, Evander Liang (alle USA), Vincent Keymer (Deutschland), Anish Giri, Jorden van Foreest (Niederlande) und Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien).

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Ihren Bekannten über Telegram oder andere soziale Netzwerke.

Javokhir SindarovRameshbabu PraggnanandhaaWesley SoSt. LouisGrand Chess Tour
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Trauer in der Messi-Familie: Lionels Vater Jorge Messi gestorbenTrauer in der Messi-Familie: Lionels Vater Jorge Messi gestorbenHeute, 16:59Noch ein großer Arsenal-Transfer: Bruno Guimarães wird Gunner!Noch ein großer Arsenal-Transfer: Bruno Guimarães wird Gunner!Heute, 16:55Arsenal verpflichtet den brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno GuimarãesArsenal verpflichtet den brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno GuimarãesHeute, 16:32Cristian Chivu: Inter bleibt der Topfavorit in der italienischen MeisterschaftCristian Chivu: Inter bleibt der Topfavorit in der italienischen MeisterschaftHeute, 15:55Real Madrid nimmt Abstand vom Rodri-Transfer und richtet Fokus auf 30-Millionen-Euro-TalentReal Madrid nimmt Abstand vom Rodri-Transfer und richtet Fokus auf 30-Millionen-Euro-TalentHeute, 15:54Arsenal erwägt Transfer von Kenan Yildiz ernsthaftArsenal erwägt Transfer von Kenan Yildiz ernsthaftHeute, 15:40
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)