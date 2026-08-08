McGregor erwartet Sensation: Er gibt seine Prognose für Makhachev ab

In der UFC-Weltergewichtsklasse steht einer der größten Kämpfe des Jahres bevor. Der amtierende Champion Islam Makhachev wird seinen Titel gegen den 28-jährigen Iren Ian Machado Garry verteidigen – und auch Conor McGregor hat vor diesem Duell seine Wahl getroffen.

Der irische MMA-Star glaubt an die Chancen seines Landsmanns. McGregor bezeichnete Garry als „echtes Raubtier“ und betonte, dass dieser Makhachev besiegen und UFC-Champion werden könne.

McGregor macht seine Wahl öffentlich

Conor McGregor sprach Ian Machado Garry vor dessen bisher härtester Prüfung offen sein Vertrauen aus.

„Garry ist ein echtes Raubtier. Ich glaube, dass er Makhachev besiegen und UFC-Champion werden wird“, schrieb McGregor.

Diese Prognose kommt nicht von ungefähr. Garry hat seit Beginn seiner Karriere nie verheimlicht, dass er in McGregors Fußstapfen treten möchte. Auch im offiziellen UFC-Profil erklärte er, dass ihn gerade Conors Aufstieg dazu inspiriert habe, sich ernsthaft dem MMA zu widmen. Der Ire weist derzeit einen Profirekord von 17 Siegen und einer Niederlage auf.

Welche Probleme kann Garry Makhachev bereiten?

Ian Machado Garrys wichtigste Waffen sind seine Größe und Reichweite, die Kontrolle der Distanz sowie eine bewegliche Schlagtechnik.

Auch er selbst betonte diese Aspekte vor dem Kampf gegen Makhachev. Der Ire erklärte, sein Gegner sei bislang noch keinem derart großen und beweglichen Kontrahenten begegnet. Zudem sei er bereit, sich auch im Ringen mit dem Champion zu messen.

Garry besiegte in seinen letzten Kämpfen Belal Muhammad und Carlos Prates. Von seinen elf UFC-Kämpfen verlor er nur einen – diese Serie führte ihn zum Titelkampf.

Makhachev hat jedoch einen anderen Plan

Doch auch der amtierende Champion hat Garrys Stil genau analysiert.

Laut Makhachev versucht der Ire, die Distanz zu wahren und sich ständig zu bewegen. Deshalb plant der Champion, Druck auszuüben, Garry an den Käfig zu drängen, den Kampf zu Boden zu bringen und ihn körperlich zu ermüden.

Makhachev erklärte sogar, dass er den Kampf innerhalb von drei Runden beenden wolle. Sein Plan besteht darin, Garrys freie Bewegung einzuschränken und das Duell in den Bereich des Ringens zu verlagern, in dem er besonders stark ist.

Wann findet UFC 330 statt?

Der Kampf zwischen Makhachev und Garry wird der Hauptkampf von UFC 330 sein. Nach offiziellen UFC-Angaben findet das Event am 15. August in der Xfinity Mobile Arena in Philadelphia, USA, statt. Nach usbekischer Zeit beginnt die Main Card am 16. August.

Für Makhachev wird es die erste Verteidigung seines UFC-Titels im Weltergewicht sein. Garry steigt dagegen erstmals in seiner Karriere für einen UFC-Titelkampf ins Octagon.

Geht McGregors Prognose auf?

Auf dem Papier ist Makhachev der Favorit. Sein Ringen, seine Kontrolle am Boden und seine Erfahrung in großen Kämpfen könnten Garry vor enorme Probleme stellen.

Doch die Distanzkontrolle, Schnelligkeit und unorthodoxen Bewegungen des Iren könnten den Verlauf des Kampfes verändern. Genau auf diese Qualitäten scheint McGregor zu setzen.

Am 16. August wird das Octagon selbst alle Fragen beantworten: Wird Makhachev erneut seine Titelherrschaft bestätigen oder kommt es zur irischen Sensation, auf die McGregor hofft?

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