Layma Vladson besiegt 478 Plätze höher eingestufte Gegnerin: Sensation in Leipzig!

Die Usbekin 18-jährige Tennisspielerin Layma Vladson beim ITF-W75-Turnier in Deutschland feierte einen weiteren großen Sieg. Unsere Vertreterin, die sich aus der Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, bezwang diesmal Yelena Maligina in drei Sätzen, obwohl die Estin in der Weltrangliste fast 500 Plätze höher stand.

Am wichtigsten war, dass Vladson ihren Vorsprung aus dem ersten Satz nach dem Rückschlag im zweiten Durchgang nicht aus der Hand gab. Im entscheidenden Satz übernahm sie erneut die Initiative und sicherte sich den Einzug ins Viertelfinale.

Auch nach dem verlorenen zweiten Satz nicht eingebrochen

Im Achtelfinale bekam es Vladson mit der 26-jährigen Estin Yelena Maligina zu tun.

Layma begann das Match sehr souverän und entschied den ersten Satz mit 6:3 für sich. Im zweiten Durchgang erhöhte Maligina jedoch das Tempo und stellte mit 6:2 den Gleichstand her.

Alles musste im entscheidenden dritten Satz geklärt werden.

Genau in diesem Moment zeigte die 18-jährige usbekische Tennisspielerin Charakter. Vladson reduzierte in den wichtigen Spielen ihre Fehler, übernahm wieder die Initiative und beendete den Satz mit 6:2.

Endstand: Yelena Maligina — Layma Vladson — 3:6, 6:2, 2:6.

Eine Tennis-Datenbank vermerkte, dass das Match 2 Stunden und 12 Minuten dauerte.

Der Abstand von 478 Weltranglistenplätzen war auf dem Platz nicht zu sehen

Die Platzierungen der beiden Gegnerinnen verdeutlichen den Wert dieses Sieges noch einmal.

Zum Zeitpunkt des Matches lag Maligina auf Platz 317 der WTA-Rangliste, Vladson auf Rang 795. Damit betrug der Abstand zwischen den beiden Tennisspielerinnen 478 Plätze .

Auf dem Platz wurde dieser Unterschied jedoch nicht zum entscheidenden Faktor.

Im Gegenteil: Vladson bewältigte den hart umkämpften Dreisatz gegen die höher eingestufte Gegnerin auch psychologisch sehr gut. Besonders ihre souveräne Spielkontrolle im dritten Satz nach dem verlorenen zweiten Durchgang war eine der wichtigsten Leistungen der jungen Tennisspielerin.

Von der Qualifikation bis ins Viertelfinale

Laymas Lauf in Leipzig begann nicht im Hauptfeld, sondern in der Qualifikation.

In ihrem ersten Match im Hauptfeld besiegte Vladson mit Tessa Johanna Brockmann eine der stärksten Teilnehmerinnen des Turniers mit 6:2, 6:1. Der Sieg gegen Maligina brachte sie nun ins Viertelfinale und damit unter die besten acht Spielerinnen des Turniers.

Das Turnier in Leipzig gehört zur ITF Women’s World Tennis Tour und wird in der Kategorie W75 ausgetragen. Es findet vom 3. bis 9. August auf Sandplätzen unter freiem Himmel statt, das Preisgeld beträgt 60.000 US-Dollar. Im Einzel-Hauptfeld treten 32 Tennisspielerinnen an.

Warum ist dieses Ergebnis für Vladson so wichtig?

Für eine 18-jährige Tennisspielerin bedeutet es mehr als nur den Einzug ins Viertelfinale, bei einem solchen Turnier nacheinander höher eingestufte Gegnerinnen zu besiegen.

Ergebnisse bei Turnieren der W75-Kategorie bringen wichtige Punkte für die WTA-Rangliste. Außerdem sammeln junge Sportlerinnen Erfahrung und Selbstvertrauen gegen stärkere Gegnerinnen.

Laut ihrem ITF-Profil lag Vladsons bestes WTA-Ranking ihrer Karriere bei Platz 755. Sollte ihr erfolgreicher Lauf in Leipzig weitergehen, könnte sie sich dieser persönlichen Bestmarke erneut nähern und sie sogar verbessern.

Das größte Signal steckt jedoch nicht in der Rankingzahl. Vladson überstand bei einem Turnier die Qualifikation, besiegte zwei Gegnerinnen im Hauptfeld – und eine davon lag fast 500 Plätze vor ihr.

Im Viertelfinale wartet nun die nächste große Herausforderung auf die 18-jährige usbekische Tennisspielerin. Wie weit ihr in Leipzig begonnener Lauf noch geht, ist zu einer der spannendsten Fragen des Turniers geworden.

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