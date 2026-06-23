Einer der ältesten und größten Bäume Großbritanniens — die berühmte Major Oak im Sherwood Forest — ist abgestorben. Experten betonen, dass sein Alter etwa 1200 Jahre betrug.

Experten zufolge führten mehrere Faktoren zum Tod des Baumes. Dazu gehörten Eingriffe in seine natürliche Struktur über die Jahre, die Verdichtung des Bodens um die Wurzeln durch Touristenströme sowie extreme Klimaveränderungen, insbesondere die Rekordhitze im Sommer 2022.

Diese Eiche ist eng mit dem legendären Robin Hood verbunden. Überlieferungen zufolge versteckte er sich in einer riesigen, durch Pilze entstandenen Höhlung im Stamm.

Der heutige Name des Baumes verbreitete sich nach einem Buch von Major Heyman Rook aus dem Jahr 1790. Nach diesem Werk begann der Ort, die Aufmerksamkeit von Touristen zu erregen.

Berichten zufolge wird der Baumstamm als historisches Denkmal erhalten. In Zukunft wird er als natürlicher Unterschlupf für Käfer, Pilze, Vögel und viele andere Lebewesen dienen.