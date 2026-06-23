Frau in Russland wird von Betrügern dazu verleitet, eigene Wohnung anzuzünden

In der russischen Stadt Tscheljabinsk ist eine Frau auf Betrüger hereingefallen und hat ihre eigene Wohnung in Brand gesetzt.

Berichten zufolge überzeugten die Betrüger sie davon, dass sie eine hohe Versicherungssumme erhalten könne. Die Frau überwies ihnen zunächst 40.000 Rubel und zündete dann auf deren Anweisung hin ihr Haus an.

Während des Brandes steuerte der Betrüger die Handlungen der Frau per Telefon. Als der Raum voller Rauch war, verließ die Frau das Gebäude.

Die Rettungskräfte konnten das Feuer schnell löschen. Ein Strafverfahren zu dem Vorfall wurde eingeleitet.