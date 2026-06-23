Roboter-Polizist entlassen, da kein einziges Bußgeld verhängt wurde

·44·Welt
Roboter-Polizist entlassen, da kein einziges Bußgeld verhängt wurde

In den USA kam es zu einer kuriosen Situation: Ein Roboter-Polizist, der in 10 Monaten keinen einzigen Verstoß registriert hat, wurde aus dem Dienst entlassen.

Der Roboter namens DubBot patrouillierte in Parkzonen der Stadt Dublin im Bundesstaat Ohio. Seine Hauptaufgaben bestanden darin, Verstöße zu erkennen, verdächtige Situationen zu erfassen und die Sicherheit zu überwachen.

Doch während seiner fast einjährigen Tätigkeit identifizierte der Roboter keinen einzigen Verstoß. Infolgedessen bewertete die Stadtverwaltung die Effizienz des Projekts als zu gering und beschloss, ihn aus dem Dienst zu nehmen.

Experten betonten, dass der Roboter technisch einwandfrei funktionierte, aber keinen praktischen Nutzen brachte. Für dieses Projekt wurden fast 67.000 Dollar ausgegeben.

Interessanterweise ist dies nicht der erste Misserfolg im Zusammenhang mit DubBot. Im Jahr 2024 wurde in New York ein Roboter desselben Typs entlassen, weil er keine Treppen steigen konnte.

Dieser Vorfall zeigt erneut, dass die Effektivität von künstlicher Intelligenz und Robotertechnologien im realen Leben noch in der Testphase steckt.

USADublinOhioNew YorkDubBot
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Belgien erteilt Taliban-Vertretern Ein-Tages-VisaBelgien erteilt Taliban-Vertretern Ein-Tages-VisaHeute, 15:25Trump versammelt Rüstungsriesen wegen sinkender WaffenreservenTrump versammelt Rüstungsriesen wegen sinkender WaffenreservenHeute, 15:21Frau in Russland wird von Betrügern dazu verleitet, eigene Wohnung anzuzündenFrau in Russland wird von Betrügern dazu verleitet, eigene Wohnung anzuzündenHeute, 14:541200 Jahre alter legendärer Baum in Großbritannien gestorben1200 Jahre alter legendärer Baum in Großbritannien gestorbenHeute, 14:48Renteneintrittsalter für Frauen wird erneut erhöht: Neue RegelungenRenteneintrittsalter für Frauen wird erneut erhöht: Neue RegelungenHeute, 14:46Wie landete ein Picasso-Gemälde im Haus von Drogenhändlern?Wie landete ein Picasso-Gemälde im Haus von Drogenhändlern?Heute, 14:44
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben