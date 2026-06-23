Roboter-Polizist entlassen, da kein einziges Bußgeld verhängt wurde

In den USA kam es zu einer kuriosen Situation: Ein Roboter-Polizist, der in 10 Monaten keinen einzigen Verstoß registriert hat, wurde aus dem Dienst entlassen.

Der Roboter namens DubBot patrouillierte in Parkzonen der Stadt Dublin im Bundesstaat Ohio. Seine Hauptaufgaben bestanden darin, Verstöße zu erkennen, verdächtige Situationen zu erfassen und die Sicherheit zu überwachen.

Doch während seiner fast einjährigen Tätigkeit identifizierte der Roboter keinen einzigen Verstoß. Infolgedessen bewertete die Stadtverwaltung die Effizienz des Projekts als zu gering und beschloss, ihn aus dem Dienst zu nehmen.

Experten betonten, dass der Roboter technisch einwandfrei funktionierte, aber keinen praktischen Nutzen brachte. Für dieses Projekt wurden fast 67.000 Dollar ausgegeben.

Interessanterweise ist dies nicht der erste Misserfolg im Zusammenhang mit DubBot. Im Jahr 2024 wurde in New York ein Roboter desselben Typs entlassen, weil er keine Treppen steigen konnte.

Dieser Vorfall zeigt erneut, dass die Effektivität von künstlicher Intelligenz und Robotertechnologien im realen Leben noch in der Testphase steckt.