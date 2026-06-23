Trump versammelt Rüstungsriesen wegen sinkender Waffenreserven

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Trump versammelt Rüstungsriesen wegen sinkender Waffenreserven

US-Präsident Donald Trump ist Berichten zufolge besorgt über die schwindenden Reserven an Raketen und Munition.

Laut WSJ findet im Weißen Haus ein Treffen mit der Führung des Pentagons sowie Vertretern großer Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin, RTX und Boeing statt.

In den Gesprächen werden die schnellere Auffüllung der US-Militärdepots, die Beschleunigung der Waffenproduktion und der Ausbau der Verteidigungskapazitäten erörtert.

Das Pentagon hat erste Vereinbarungen zur Steigerung der Produktion von Patriot- und Tomahawk-Raketen getroffen. Die Finanzierung dieser Programme muss jedoch noch vom Kongress endgültig genehmigt werden.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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