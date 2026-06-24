Hat Israel heimlich Tausende Starlink-Geräte nach Iran geschmuggelt?

·81·Welt
Hat Israel heimlich Tausende Starlink-Geräte nach Iran geschmuggelt?

Der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett gab eine unerwartete Erklärung zu einer Geheimoperation im Zusammenhang mit dem Iran ab.

Ihm zufolge wurde in den Jahren 2021–2022 eine Initiative gestartet, zehntausende Starlink-Geräte zu kaufen und heimlich ins Land zu bringen, um die Internetverbindung aufrechtzuerhalten und Regierungsgegner zu unterstützen.

Bennett betonte, dass diese Geräte es den Demonstranten ermöglichen sollten, über das Internet zu kommunizieren, ihre Aktionen zu koordinieren und Informationen auszutauschen.

Nach Ansicht des ehemaligen Premierministers hätten sich die Möglichkeiten der Opposition im Iran erheblich erweitert, wenn das Projekt vollständig umgesetzt worden wäre.

"Leider hat die derzeitige Regierung diese Initiative nicht zu Ende geführt. Als die Proteste begannen, war die notwendige Infrastruktur nicht vorhanden", erklärte Bennett.

Bisher hat die israelische Regierung keinen offiziellen Kommentar zu diesen Behauptungen abgegeben.

Naftali BennettIsraelIranStarlink
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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