Zahlen Menschen in Großbritannien 1.200 £, um Schweine zu sein? (Video)

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Zahlen Menschen in Großbritannien 1.200 £, um Schweine zu sein? (Video)

In den sozialen Netzwerken Großbritannien kursiert ein Video, dem zufolge Menschen ein ungewöhnliches „Pig Spa“ besuchen, in dem sie zwei Tage lang wie Schweine leben, um Stress abzubauen. Zu sehen ist, wie sich Teilnehmer in Spezialkleidung im Schlamm wälzen, aus einem Trog essen und schweineähnliche Geräusche machen.

Den Angaben im Video zufolge zahlen Menschen 1.200 Pfund (etwa 1.620 US-Dollar) für dieses ungewöhnliche Erlebnis. Es soll angeblich dazu dienen, Abstand von Arbeit, Telefon und alltäglichen Verpflichtungen zu gewinnen und Stress abzubauen.

Diese Behauptung ist jedoch falsch. Quellen von FactCheck überprüften das verbreitete Video und stellten fest, dass es für die britischesatirische Comedy-Sendung „The B@it“ gedreht wurde. Bei den „Gästen“ im Video handelte es sich in Wirklichkeit um Schauspieler.

Das von Channel 4 Comedy am 27. November 2022 veröffentlichte Video wurde selbst als satirischer Beitrag überGroßbritanniens erstes „Pig Spa“ präsentiert.

Daher ist die Behauptung unbegründet, dass es in Großbritannien ein Spa gibt, in dem Menschen tatsächlich 1.200 £ zahlen, um wie Schweine zu leben. Das in den sozialen Netzwerken verbreitete Video ist inszenierter Inhalt mit humoristischem und satirischem Charakter.

Vereinigtes KönigreichChannel 4The B@it
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Charos
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