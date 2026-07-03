Mann erdrosselte Ehefrau nach Streit um Mitgift und Gewicht

Im indischen Bundesstaat Karnataka endete ein Streit um die Mitgift und häusliche Gewalt tragisch. Lokalen Medien zufolge erdrosselte ein Mann seine 29-jährige Ehefrau nach Forderungen bezüglich der Mitgift und ständigen Beleidigungen über ihr Aussehen.

Berichten zufolge heiratete die Verstorbene, Priyanka Kamalakar, im Jahr 2024 Basavaraj Vaddar. Während das Eheleben anfangs friedlich verlief, verschlechterte sich die Beziehung im Laufe der Zeit drastisch.

Den Ermittlungen zufolge forderten Basavaraj und seine Verwandten von Priyanka zusätzliches Geld und Goldschmuck von ihren Eltern. Da diese Forderungen nicht erfüllt wurden, wurde die Frau regelmäßig psychischem und physischem Druck ausgesetzt.

Zudem demütigte der Verdächtige seine Frau häufig wegen ihres Gewichts und beleidigte sie mit Aussagen, sie sei zu dick und könne keine Kinder bekommen. Quellen zufolge führte dies zu ständigen Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zwischen dem Ehepaar.

Am Abend des 29. Juni dieses Jahres kam es im Haus im Dorf Xanasi zu einem weiteren Familienstreit. Vorläufigen Ermittlungen zufolge erdrosselte Basavaraj während des Streits seine Frau. Es wird zudem vermutet, dass er versucht hat, die Spuren des Verbrechens zu vertuschen.

In diesem Zusammenhang wurde ein Strafverfahren wegen vorsätzlichen Mordes eingeleitet. Die Polizei nahm Basavaraj Vaddar sowie drei seiner Verwandten – Renavva, Subhash und Siddaramesh – fest.

Derzeit dauern die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden in diesem Fall an.