Frau wird in Istanbul wegen Belästigung von Männern gesucht

In den sozialen Netzwerken sorgten Videos über eine Frau, die in verschiedenen Bezirken Istanbuls unangemessene Handlungen gegenüber Männern vornimmt, für hitzige Diskussionen.

Berichten zufolge ereignete sich der erste Vorfall in einer Werkstatt im Bezirk Ümraniye. Auf Überwachungsbildern ist zu sehen, wie die Frau unter dem Vorwand, Produkte zu verkaufen, eintritt und versucht, einen männlichen Mitarbeiter zu küssen. Der Mitarbeiter wehrte sich gegen ihre Handlungen und forderte sie auf, den Arbeitsplatz zu verlassen.

Kurz darauf verbreiteten sich ähnliche Überwachungsaufnahmen aus einem Lagerhaus sowie einem weiteren Geschäft im Bezirk Bayrampaşa. Die Bilder zeigen, wie die Frau männlichen Mitarbeitern ohne deren Zustimmung nahekommt und sie belästigt.

Lokalen Quellen zufolge wird zu diesen Vorfällen ermittelt. Derzeit dauern die Suchmaßnahmen an, um die Identität der Frau festzustellen und sie ausfindig zu machen.