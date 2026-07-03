Frau wird in Istanbul wegen Belästigung von Männern gesucht

·14·Welt
Frau wird in Istanbul wegen Belästigung von Männern gesucht

In den sozialen Netzwerken sorgten Videos über eine Frau, die in verschiedenen Bezirken Istanbuls unangemessene Handlungen gegenüber Männern vornimmt, für hitzige Diskussionen.

Berichten zufolge ereignete sich der erste Vorfall in einer Werkstatt im Bezirk Ümraniye. Auf Überwachungsbildern ist zu sehen, wie die Frau unter dem Vorwand, Produkte zu verkaufen, eintritt und versucht, einen männlichen Mitarbeiter zu küssen. Der Mitarbeiter wehrte sich gegen ihre Handlungen und forderte sie auf, den Arbeitsplatz zu verlassen.

Kurz darauf verbreiteten sich ähnliche Überwachungsaufnahmen aus einem Lagerhaus sowie einem weiteren Geschäft im Bezirk Bayrampaşa. Die Bilder zeigen, wie die Frau männlichen Mitarbeitern ohne deren Zustimmung nahekommt und sie belästigt.

Lokalen Quellen zufolge wird zu diesen Vorfällen ermittelt. Derzeit dauern die Suchmaßnahmen an, um die Identität der Frau festzustellen und sie ausfindig zu machen.

IstanbulTürkeiBelästigungPolizeiÜberwachungskamera
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mann erdrosselte Ehefrau nach Streit um Mitgift und GewichtMann erdrosselte Ehefrau nach Streit um Mitgift und GewichtHeute, 13:18Neue Angriffe auf ukrainische Gebiete: Opfer gemeldetNeue Angriffe auf ukrainische Gebiete: Opfer gemeldetHeute, 11:26Zwei Usbeken mit 26 kg Cannabis in Phuket festgenommenZwei Usbeken mit 26 kg Cannabis in Phuket festgenommenHeute, 11:23Blutiger Rebellenangriff: Amerikanischer Pilot erschossenBlutiger Rebellenangriff: Amerikanischer Pilot erschossenHeute, 09:37Wissenschaftler besorgt: Rekordhitze im WeltmeerWissenschaftler besorgt: Rekordhitze im WeltmeerHeute, 09:33Warum spricht Kim Jong Un nie über seine Mutter?Warum spricht Kim Jong Un nie über seine Mutter?Heute, 02:46
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch