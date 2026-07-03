Vier Diebe in Indonesien mit Hilfe von Nachbarn auf kuriose und lustige Weise gefasst

Nachdem sein Haus wiederholt eingebrochen war, rief ein Indonesier seine Nachbarn um Hilfe. Er versuchte, die Diebe selbst zu fangen, da die Strafverfolgungsbehörden keine Ergebnisse lieferten.

Nachts wurde im Garten eine spezielle Falle aufgestellt. Infolgedessen wurden vier Verdächtige, die eindrangen, direkt vor Ort gefasst.

Der Hausbesitzer und seine Nachbarn wickelten sie fest in Klebeband ein, um sie bewegungsunfähig zu machen. Zudem wurden aus Riemen lustige Formen auf ihren Köpfen gebastelt.

Nachdem die Aufnahmen im Internet veröffentlicht wurden, zogen sie in kurzer Zeit viele Zuschauer an. Der Vorfall wird in den sozialen Netzwerken breit diskutiert.