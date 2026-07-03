Starlink versorgt 1.600 Schulen in Paraguay mit Hochgeschwindigkeits-Internet

·8·Technologie
Starlink versorgt 1.600 Schulen in Paraguay mit Hochgeschwindigkeits-Internet

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk setzt weiterhin daran fort, entlegene Regionen der Welt über sein Starlink-Satelliten-Internet mit der digitalen Welt zu verbinden. Im Rahmen des nächsten Großprojekts wurde eine Partnerschaft mit der Regierung von Paraguay geschlossen, wodurch mehr als 1.600 Schulen in den entlegensten Gebieten des Landes Zugang zu einem Hochgeschwindigkeits-Internetnetz mit geringer Latenz erhalten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Diese Initiative wird mit Unterstützung des Ministeriums für Informationstechnologie und Kommunikation (MITIC) von Paraguay und des staatlichen Telekommunikationsunternehmens COPACO umgesetzt. Laut ixbt.com besteht das Hauptziel des Projekts darin, die digitale Kluft im ganzen Land zu überbrücken und die Qualität der Bildung auf eine neue Stufe zu heben.

Infolge dieses Projekts werden mehr als 50.000 Schüler und Lehrer Zugang zu modernen Bildungsressourcen erhalten. Dazu gehören Online-Unterricht, digitale Bibliotheken und internationale Kooperationsplattformen. In Gebieten, in denen der Internetzugang zuvor schwierig war, wird der Bildungsprozess nun vollständig digitalisiert.

Globale Expansion

SpaceX beschränkt sich nicht nur auf Paraguay. In den letzten Monaten hat das Unternehmen seine Aktivitäten auch in anderen Ländern Afrikas und Südamerikas verstärkt. Insbesondere in Kenia und Bolivien wurden bereits Dutzende entlegener Schulen erfolgreich an das Starlink-System angeschlossen, was die Bildungseffizienz in diesen Regionen erheblich gesteigert hat.

Zudem hat SpaceX die offizielle Genehmigung erhalten, Starlink-Dienste in Côte d'Ivoire in Westafrika einzuführen. Dies zeigt, dass Satelliten-Internet durch die Erweiterung der globalen Abdeckung zu einer einzigartigen Lösung an Orten wird, an denen eine traditionelle Kabelinfrastruktur nicht realisierbar ist.

Auch für Usbekistan ist die Bedeutung solcher Technologien hoch. In Anbetracht dessen, dass die Verlegung von Glasfaserkabeln in den bergigen und entlegenen Dörfern des Landes hohe Kosten verursacht, könnten Lösungen wie Starlink in Zukunft eine effektive Alternative für lokale Bildungs- und medizinische Einrichtungen sein.

Derzeit wurde in Paraguay damit begonnen, schrittweise nicht nur Schulen, sondern auch medizinische Zentren in ländlichen Gebieten an das Netzwerk anzuschließen. Dies spielt eine wichtige Rolle bei der Rettung von Menschenleben durch telemedizinische Beratungen und einen schnellen Informationsaustausch.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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