iPhone-Nutzer finden Weg zur Wiederherstellung von Benachrichtigungen im Max Messenger

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iPhone-Nutzer finden Weg zur Wiederherstellung von Benachrichtigungen im Max Messenger

Die Unannehmlichkeiten, die durch die Entfernung des Max Messengers aus dem App Store entstanden sind, finden eine Lösung. Jüngsten Daten zufolge konnten über 5 Millionen iOS-Gerätebesitzer Push-Benachrichtigungen über die mobile Webversion erfolgreich wiederherstellen. Diese Methode wird zum wichtigsten Kommunikationsmittel für Nutzer, die vom Dienst getrennt wurden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut der Publikation von Ixbt.com haben bis Anfang Juli mehr als 5,3 Millionen Nutzer diese alternative Lösung genutzt. Zur Erinnerung: Anfang Juni wurde die Max-App ohne offizielle Erklärung aus dem App Store von Apple entfernt. Diese Situation erschwerte den Download des Messengers für neue Nutzer sowie das Funktionieren des Benachrichtigungssystems für bestehende Nutzer.

Verfahren zur Aktivierung von Benachrichtigungen

Für iPhone-Besitzer bleibt derzeit der einzige Weg zur Wiederherstellung von Benachrichtigungen das Hinzufügen der Webversion des Messengers zum Home-Bildschirm. Dazu müssen Nutzer die offizielle Max-Website im Safari-Browser öffnen und den Dienst über das Menü „Teilen“ zum „Home-Bildschirm“ hinzufügen (Add to Home Screen).

Nachdem die Verknüpfung installiert wurde, ist eine erneute Anmeldung im Konto und die Bestätigung der vom System angeforderten Berechtigung zum Senden von Benachrichtigungen erforderlich. Diese Technologie wird durch die Progressive Web Apps (PWA)-Funktionen ermöglicht, die von Apple in das iOS-System integriert wurden. Dies erlaubt es, die Verbindung zum Nutzer auch bei Diensten aufrechtzuerhalten, die nicht im App Store verfügbar sind.

Interessanterweise startet das System automatisch die auf dem Gerät installierte Max-App, wenn eine Benachrichtigung angeklickt wird. Falls die App vom Gerät gelöscht wurde, öffnet das System automatisch die mobile Webversion des Dienstes. Dies dient dazu, das Nutzererlebnis so nah wie möglich an die Original-App anzubringen.

Expertenempfehlungen

Entwickler raten iPhone-Nutzern dringend davon ab, die vorhandene Max-App zu löschen. Zudem ist es ratsam, die Funktion „Nicht verwendete Apps auslagern“ (Offload Unused Apps) in den iOS-Einstellungen zu deaktivieren. Andernfalls könnte das System den Messenger löschen, um Speicherplatz freizugeben, wodurch ein erneuter Download unmöglich werden könnte.

Diese Lösung ist auch für Nutzer in Usbekistan relevant, da Einschränkungen auf globalen Plattformen oft die tägliche Kommunikation regionaler Nutzer beeinflussen. Derzeit ist die Konfiguration von Benachrichtigungen über die Webversion die sicherste und zuverlässigste Methode.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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