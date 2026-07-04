Gastanker explodiert in Indien

In dem indischen Bundesstaat Uttar Pradesh ereignete sich eine große Explosion, an der ein Tanker beteiligt war, der Flüssiggas transportierte.

Ersten Informationen zufolge trat nach der Kollision des Tankers mit einer Straßensperre Gas aus. Kurz darauf entzündete sich das ausgetretene Gas und verursachte eine starke Explosion und einen Brand.

Infolge der Tragödie starben 4 Menschen, weitere 2 Personen erlitten Körperverletzungen unterschiedlichen Grades. Das Feuer beschädigte auch nahegelegene Fahrzeuge, wobei 2 Autos und 16 Motorräder vollständig verbrannten.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall am 26. Juni. Die schrecklichen Momente wurden von Überwachungskameras aufgezeichnet. Derzeit wird der Vorfall untersucht und die genauen Ursachen der Explosion ermittelt.