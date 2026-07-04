Verschollener Hund dank viralem Video zu seinem Besitzer zurückgekehrt

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Verschollener Hund dank viralem Video zu seinem Besitzer zurückgekehrt

Ein Hund namens Gorda, der einen Monat lang spurlos verschwunden war, wurde unerwartet dank eines im Internet viral gegangenen Videos gefunden. Der bemerkenswerte Vorfall zog die Aufmerksamkeit vieler Nutzer in sozialen Netzwerken auf sich.

Es stellte sich heraus, dass der Besitzer des Hundes beim Anschauen eines viralen Videos, das Fans bei der Feier des Sieges der mexikanischen Nationalmannschaft zeigte, zufällig seinen Hund in der Menge entdeckte.

Anschließend untersuchte er die im Video sichtbaren Gebäude und die Umgebung genau und konnte feststellen, wo die Aufnahme gemacht worden war. Nachdem er an der ermittelten Adresse angekommen war, wurde der Besitzer mit dem lange gesuchten Gorda wieder vereint.

Glücklicherweise wurde der Hund gesund und wohlauf gefunden und seinen Besitzern zurückgegeben. Dieser Vorfall weckte großes Interesse in den sozialen Medien, wobei viele Nutzer betonten, dass manchmal ein einfacher Zufall zu den glücklichsten Wiedersehen führen kann.

GordaMexiko
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Charos
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