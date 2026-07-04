Sechs Erfinderinnen, die unser Leben mit ihren Erfindungen radikal verändert haben

·40·Welt
Sechs Erfinderinnen, die unser Leben mit ihren Erfindungen radikal verändert haben

Im Laufe der Geschichte haben sich viele Frauen trotz gesellschaftlicher Einschränkungen mit Wissenschaft und Erfindungen beschäftigt. Einige der von ihnen geschaffenen Geräte und Ideen werden heute im Alltag von Millionen Menschen verwendet.

Josephine Cochrane schuf eines der ersten erfolgreichen Modelle einer mechanischen Spülmaschine. Ihre Erfindung wurde später zur Grundlage für die Entwicklung moderner Geschirrspüler.

Hedy Lamarr entwickelte zusammen mit dem Komponisten George Antheil ein Verfahren zur Übertragung von Funksignalen durch Frequenzwechsel. Diese Technologie beeinflusste später die Entwicklung drahtloser Kommunikationssysteme. Es ist nicht ganz richtig, sie direkt als Erfinderin des WLANs zu bezeichnen, aber ihre Arbeit war eine der wichtigsten Ideen für moderne drahtlose Technologien.

Ein klassisches Schwarz-Weiß-Porträt von Hedy Lamarr.

• Marion Donovan erschuf eine wasserdichte Abdeckung für Babywindeln. Ihr Entwurf gab später den Anstoß zur Verbesserung moderner Einwegwindeln.

Ein Schwarz-Weiß-Foto einer Frau mit Perlenkette, die nach unten schaut.

Mary Anderson erhielt ein Patent für ein mechanisches Gerät, das die Windschutzscheibe eines Autos von außen reinigt. Die heutigen Scheibenwischer wurden genau auf der Grundlage dieser Idee entwickelt.

Ein Schwarz-Weiß-Porträt einer Frau mit gewelltem Haar.

• Margaret Wilcox entwickelte eines der ersten Systeme zur Beheizung eines Autoinnenraums. Die von ihr entwickelte Lösung trug später zur Verbesserung von Autoheizungen bei.

Ein Porträt in Brauntönen einer Frau mit kurzem lockigem Haar.

• Elizabeth Magie schuf ein Brettspiel namens "The Landlord's Game". Später wurden ihre Ideen zur Grundlage des weltberühmten Spiels "Monopoly".

Auf einem Schwarz-Weiß-Foto hält eine ältere Frau eine Karte, auf der steht:

In der Zeit, in der diese Frauen aktiv waren, waren die Möglichkeiten für Frauen in Wissenschaft und Ingenieurwesen begrenzt. Dennoch testeten sie ihre Ideen, erhielten Patente und arbeiteten weiterhin gegen die in der Gesellschaft akzeptierten Ansichten.

Josephine CochraneHedy LamarrMary AndersonElizabeth MagieMonopoly
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Journalistin in Mexiko entführt: Leiche verbrannt aufgefundenJournalistin in Mexiko entführt: Leiche verbrannt aufgefundenHeute, 15:58Gastanker explodiert in IndienGastanker explodiert in IndienHeute, 15:52Verschollener Hund dank viralem Video zu seinem Besitzer zurückgekehrtVerschollener Hund dank viralem Video zu seinem Besitzer zurückgekehrtHeute, 15:45Kleines Kind hing außerhalb eines Balkons in der TürkeiKleines Kind hing außerhalb eines Balkons in der TürkeiHeute, 15:30WHO erklärt das Ende der Hantavirus-Epidemie auf dem Schiff „Hondius"WHO erklärt das Ende der Hantavirus-Epidemie auf dem Schiff „Hondius"Heute, 15:21Arbeiter, der mit Baby auf dem Rücken arbeitet, beeindruckt viele im InternetArbeiter, der mit Baby auf dem Rücken arbeitet, beeindruckt viele im InternetHeute, 15:17
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch