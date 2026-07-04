Sechs Erfinderinnen, die unser Leben mit ihren Erfindungen radikal verändert haben

Im Laufe der Geschichte haben sich viele Frauen trotz gesellschaftlicher Einschränkungen mit Wissenschaft und Erfindungen beschäftigt. Einige der von ihnen geschaffenen Geräte und Ideen werden heute im Alltag von Millionen Menschen verwendet.

• Josephine Cochrane schuf eines der ersten erfolgreichen Modelle einer mechanischen Spülmaschine. Ihre Erfindung wurde später zur Grundlage für die Entwicklung moderner Geschirrspüler.

• Hedy Lamarr entwickelte zusammen mit dem Komponisten George Antheil ein Verfahren zur Übertragung von Funksignalen durch Frequenzwechsel. Diese Technologie beeinflusste später die Entwicklung drahtloser Kommunikationssysteme. Es ist nicht ganz richtig, sie direkt als Erfinderin des WLANs zu bezeichnen, aber ihre Arbeit war eine der wichtigsten Ideen für moderne drahtlose Technologien.

• Marion Donovan erschuf eine wasserdichte Abdeckung für Babywindeln. Ihr Entwurf gab später den Anstoß zur Verbesserung moderner Einwegwindeln.

• Mary Anderson erhielt ein Patent für ein mechanisches Gerät, das die Windschutzscheibe eines Autos von außen reinigt. Die heutigen Scheibenwischer wurden genau auf der Grundlage dieser Idee entwickelt.

• Margaret Wilcox entwickelte eines der ersten Systeme zur Beheizung eines Autoinnenraums. Die von ihr entwickelte Lösung trug später zur Verbesserung von Autoheizungen bei.

• Elizabeth Magie schuf ein Brettspiel namens "The Landlord's Game". Später wurden ihre Ideen zur Grundlage des weltberühmten Spiels "Monopoly".

In der Zeit, in der diese Frauen aktiv waren, waren die Möglichkeiten für Frauen in Wissenschaft und Ingenieurwesen begrenzt. Dennoch testeten sie ihre Ideen, erhielten Patente und arbeiteten weiterhin gegen die in der Gesellschaft akzeptierten Ansichten.