Kleines Kind hing außerhalb eines Balkons in der Türkei

In der türkischen Stadt Denizli ereignete sich ein Vorfall, der zur Tragödie hätte werden können. Ein kleines Kind, das zu Hause spielte, kletterte versehentlich aus dem Fenster und hing an der Außenseite des Schutznetzes, das den Balkon umgab.

Die Mutter des Kindes, die die Situation bemerkte, hielt sofort seine Hand fest. Es war jedoch nicht möglich, das Kind nach oben zu ziehen. Dennoch hielt die Mutter etwa 10 Minuten lang mit all ihrer Kraft das Kind fest und verhinderte, dass es in die Tiefe stürzte.

Die über den Vorfall informierten Rettungsdienste trafen in kurzer Zeit am Ort des Geschehens ein. Feuerwehrleute stiegen mit einer speziellen Leiter auf den Balkon, schnitten das Schutznetz vorsichtig durch und brachten das Kind sicher ins Innere.