250. Unabhängigkeitstag der USA mit historischem Rekord gefeiert

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250. Unabhängigkeitstag der USA mit historischem Rekord gefeiert

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der US-Unabhängigkeit wurde eine der größten Feuerwerksveranstaltungen der Geschichte durchgeführt. Es wurde bekannt gegeben, dass während der Feier fast 850.000 Feuerwerkskörper in den Himmel geschossen wurden. Dieser Wert wurde als neuer Weltrekord in diesem Bereich verzeichnet.

Zum Vergleich: Beim Unabhängigkeitsfeuerwerk des vergangenen Jahres wurden etwa 20.000 Feuerwerkskörper verwendet. Die diesjährige Show übertraf frühere Darbietungen um ein Vielfaches in Bezug auf Maßstab und Umfang.

Während bunte Feuerwerke den Nachthimmel erhellten, wurden Tausende von Zuschauern Zeugen dieser historischen Momente. Die Feierlichkeiten fanden auf der National Mall in Washington, D.C., der Hauptstadt der USA, statt.

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump verfolgten die Veranstaltung zusammen mit Tausenden von Bürgern. Im Rahmen der Festlichkeiten wurde die Feuerwerksshow zu einem der meistbeachteten Programme und auch in den sozialen Netzwerken breit diskutiert.

Donald Trump spricht am Rednerpult, daneben machen Menschen Selfies vor der Kulisse des Feuerwerks.
USAWashingtonDonald TrumpMelania Trump
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