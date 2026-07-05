Ein bedeutender Schritt hin zum Übergang zu umweltfreundlichen Technologien in der Schifffahrtsindustrie wurde getan. Ein von der Firma Oceanbird entwickeltes Starrsegelsystem namens Wing560 hat seine Wirksamkeit beim Antrieb eines riesigen RoRo-Schiffs (Autotransporter) namens Tirranna bewiesen. Diese Technologie ermöglicht eine erhebliche Reduzierung des herkömmlichen Kraftstoffverbrauchs. Hierüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com kehrte das 230 Meter lange Schiff Tirranna nach Abschluss der Tests in den kommerziellen Betrieb zurück. Wing560 ist eine massive Konstruktion mit einer Höhe von 46 Metern und einer Breite von 14 Metern, die sich grundlegend von traditionellen Stoffsegeln unterscheidet. Sie verfügt über aerodynamische Eigenschaften, die eher einem Flugzeugflügel ähneln, und erzeugt durch Nutzung der Windenergie zusätzlichen Schub.

Ökologie und Wirtschaftlichkeit

Dieses Projekt wird im Rahmen des europäischen Orcelle-Horizon-Programms umgesetzt. Das Hauptziel des Programms ist die Reduzierung der Menge an schädlichen Gasen, die vom Seetransport in die Atmosphäre ausgestoßen werden. Das Wing560-System verringert die Belastung des Motors, was wiederum Kraftstoffeffizienz gewährleistet. Nach vorläufigen Berechnungen kann ein einziges solches Segel den Kraftstoffverbrauch um etwa 10 Prozent senken.

Der Installationsprozess wurde in der Damen-Werft in Rotterdam durchgeführt. Vor der Installation wurde Wing560 von der renommierten Klassifikationsgesellschaft DNV zertifiziert. Das Schiff führt derzeit seine regelmäßigen Routen durch, jedoch befinden sich auch Oceanbird-Ingenieure an Bord. Spezialisten des Joint Ventures von Alfa Laval und Wallenius Lines überwachen die Leistung des Segels unter realen Seebedingungen und sammeln Daten.

Zukunftsperspektiven

Die Ingenieure von Oceanbird betonen, dass diese Technologie nicht auf ein einzelnes Segel beschränkt ist. In Zukunft ist geplant, neu gebaute Schiffe mit mehreren Wing560-Konstruktionen auszustatten. Dies würde es dem Schiff ermöglichen, mehr als die Hälfte der für den Antrieb erforderlichen Energie aus dem Wind zu beziehen. Das Wichtigste dabei ist, dass dies die Lieferzeiten für Fracht nicht beeinträchtigt.

Für Länder mit begrenztem Zugang zum Meer, wie Usbekistan, sind solche globalen logistischen Innovationen ebenfalls von Bedeutung. Die weltweite Senkung der Frachtkosten und die Verschärfung von Umweltstandards wirken sich direkt auf die Preise in internationalen Handelsketten aus. Der Übergang des Seetransports zu einer "grünen" Wirtschaft durch moderne Technologien dient als wichtiger Faktor im Kampf gegen die globale Erwärmung.