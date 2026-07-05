Ein gewaltiges Projekt, das einen Wendepunkt im britischen Energiesystem markieren soll, wurde angekündigt. Ein privates Konsortium unter der Führung des europäischen Unternehmens SGE hat den Vorschlag vorgelegt, 14 kleine modulare Kernreaktoren (SMR) im Land zu errichten. Sollte diese Initiative umgesetzt werden, wird die Gesamtkapazität der neuen Kraftwerksblöcke 4,2 GW erreichen, was ausreicht, um fast 8 Millionen Haushalte mit unterbrechungsfreiem Strom zu versorgen. Dies berichtet Ixbt.com mit .

Das Projekt wurde bereits im Rahmen des britischen Regierungsprogramms Advanced Nuclear Framework zur Prüfung eingereicht. Laut Berechnungen des Konsortiums könnten die neuen Reaktoren nach Inbetriebnahme bis zu 11 Prozent des Strombedarfs des Landes decken. Das Wichtigste ist, dass diese Anlagen voraussichtlich eine Betriebsdauer von mindestens 60 Jahren haben werden.

Neue Technologie und Strategischer Ansatz

Anders als bei herkömmlichen großen Kernkraftwerken sieht das Projekt vor, identischeReaktoren an drei großen Standorten zu platzieren. Diese Technologie wurde vonentwickelt. Gemäß dem Plan werden am ersten Kraftwerk sechs Reaktoren und an den verbleibenden zwei jeweils vier installiert. Dieser Serienproduktionsansatz ermöglicht kürzere Bauzeiten und deutlich niedrigere Kosten pro Block.

Das Konsortium hinter dem Projekt ist ebenfalls recht renommiert und umfasst Unternehmen wie Samsung C&T, Laing O'Rourke, Aecon Group, Google Cloud, Fermi Development und Etara . Die Finanzierung soll durch private Investitionen sowie über den britischen Mechanismus Contracts for Difference mit Unterstützung des National Wealth Fund gelöst werden.

Rolle und Perspektiven in der Globalen Energie

-Reaktor gilt derzeit als eines der ausgereiftesten und zuverlässigsten Designs in der Klasse der kleinen modularen Reaktoren. Die erste Kraftwerkseinheit dieses Typs wird derzeit in Kanada errichtet, während die Technologie in Großbritannien parallel das staatliche Zulassungsverfahren durchläuft. Wenn die Regierung dieser Initiative grünes Licht gibt, ist die Inbetriebnahme des ersten Reaktors für 2034 geplant.

Für Länder, die nach Energieunabhängigkeit streben, wie Usbekistan, weckt die Technologie der kleinen modularen Reaktoren naturgemäß großes Interesse. Laut Ixbt.com wird dieses Projekt nicht nur als saubere Energiequelle, sondern auch als moderne Lösung betrachtet, die schneller und günstiger zu errichten ist als herkömmliche Kernkraftwerke. Die britische Erfahrung könnte weltweit eine neue Ära der Kernenergie einleiten.