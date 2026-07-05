Bang & Olufsen, ein für seine Premium-Audiogeräte weltweit renommiertes Unternehmen, hat einen unerwarteten Schritt getan und den ersten externen Akku (Powerbank) unter seiner eigenen Marke vorgestellt. Dieses Gerät wird nicht nur als technisches Hilfsmittel, sondern als Accessoire angesehen, das den unverwechselbaren luxuriösen Stil der Marke widerspiegelt. Laut ixbt.com ist das neue Gadget Teil der Strategie des Unternehmens, sein Produktportfolio zu erweitern. Ixbt.com berichtet darüber.

Das Hauptmerkmal des Bang & Olufsen Powerbank zeigt sich in seinem äußeren Erscheinungsbild. Das Gehäuse des Geräts ist auf beiden Seiten mit hochwertigen Glaspaneelen verkleidet, die durch einen im Diamantverfahren bearbeiteten Aluminiumrahmen zusammengehalten werden. Die Perlmutt-Textur verleiht dem Gerät einen einzigartigen Glanz und eine Premium-Optik. Den Nutzern werden die Farboptionen „Infinite Black" und „Gold Sand" angeboten.

Technische Funktionen und Aufladung

Was die technischen Spezifikationen des Geräts betrifft, so ist seine Kapazität nach modernen Standards nicht besonders groß — 5000 mAh. Das Unternehmen hat jedoch den Fokus nicht auf die Kapazität, sondern auf Kompaktheit und Harmonie mit den neuen Flagship-Kopfhörern der Marke — den Beoplay H100 — gelegt. Der Hersteller betont, dass dieser Akku der perfekte Begleiter speziell für diese Kopfhörer ist.

Die neue Powerbank unterstützt die magnetische drahtlose Ladetechnologie des Qi2-Standards. Dadurch kann sie bis zu 15 W Leistung liefern. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen USB-C-Anschluss, über den kabelgebundene Energieübertragung mit 20 W und das Aufladen des Akkus selbst mit 18 W möglich sind.

Bang & Olufsen hat dieses Gerät nicht nur für die eigenen Kopfhörer, sondern auch für moderne Smartphones konzipiert. Insbesondere Besitzer von Geräten, die den Qi2-Standard unterstützen, wie Apple iPhone und das kommende Google Pixel 10, können dieses Accessoire problemlos verwenden. Dies gewährleistet die Vielseitigkeit des Gadgets.

Preis und Markteinführung

Auf dem usbekischen Markt haben sich Bang & Olufsen-Produkte stets durch ihre hohen Preise und Exklusivität ausgezeichnet. Die neue Powerbank bildet da keine Ausnahme. Auf dem europäischen Markt wurde dieses Gerät zum Preis von 145 Euro eingeführt. Auch wenn dies um ein Vielfaches über dem Preis herkömmlicher 5000-mAh-Akkus liegt, stehen für Markenliebhaber Design und Materialqualität an erster Stelle.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bang & Olufsen Powerbank nicht einfach eine Stromquelle ist, sondern ein technologisches Schmuckstück, das den Geschmack und Status ihres Besitzers unterstreicht. Ihre kompakten Abmessungen und ihre ästhetische Anziehungskacht machen sie zweifellos sowohl im Alltag als auch auf Reisen zu einem unverzichtbaren Begleiter.