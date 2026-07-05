Brüder, die 17 Jahre für ihre Mutter kämpften, siegen vor Gericht

Drei schottische Brüder — Michael, Robert und David Porter — kämpften 17 Jahre lang, um den Mörder ihrer Mutter Jean Hanlon vor Gericht zu bringen. Trotz jahrelanger Gerichtsverfahren, wiederholt eingestellter Ermittlungen und Verzweiflung erreichten sie schließlich Gerechtigkeit.

Alles begann 2009 mit einem Anruf von Interpol. Die Behörden informierten die Familie, dass Jean Hanlon auf der Insel Kreta verschwunden war. Die 53-jährige Frau sollte sich um ein lokales Kind kümmern, doch als sie nicht zur Arbeit erschien, wuchsen die Sorgen.

Kurze Zeit später wurde ihr Körper im Wasser gefunden. Die griechischen Behörden stuften den Vorfall zunächst als Unfall ein. Aber ihre Kinder waren davon überzeugt, dass die Verletzungen an ihrer Mutter, insbesondere die schweren Schlagspuren am Hinterkopf, kein Zufall waren. Sie forderten eine zweite forensische Untersuchung, die Kampfspuren am Körper der Frau ergab.

Von da an begannen die Brüder einen langen Kampf um Gerechtigkeit. In den folgenden Jahren wurde der Fall viermal geschlossen und wieder eröffnet. Zwei Personen wurden sogar zu Unrecht verdächtigt, aber es wurde kein konkretes Ergebnis erzielt.

Ende 2023 engagierte die Familie den Privatermittler Haris Varamon. Er studierte Jean Hanlons persönliches Tagebuch sorgfältig. Darin hatte die Frau geschrieben, dass sie Anfang 2009 eine Beziehung zu einem Mann, den sie kurz getroffen hatte, beendet hatte.

Laut den Ermittlern konnte der Verdächtige die Trennung nicht akzeptieren und glaubte, Jean sei mit einem anderen Mann zusammen. Neue Zeugen und frühere Aussagen wurden erneut analysiert, und es wurden ausreichend Beweise gesammelt, um die Anklage vor Gericht zu bringen.

Nach 17 Jahren kehrten die drei Brüder nach Kreta zurück, um vor Gericht gegen den Mann auszusagen, der des Mordes an ihrer Mutter angeklagt war. Während des Prozesses erklärte ein forensischer Experte, dass Jean Hanlon nach einem schweren Schlag auf den Kopf möglicherweise noch am Leben war und danach ins Wasser geworfen worden sein könnte.

In der Folge befanden die Richter und Geschworenen den Verdächtigen nach etwa drei Stunden Beratung einstimmig für schuldig des Mordes. Seine psychische Erkrankung wurde jedoch berücksichtigt und seine Verantwortung teilweise gemildert.

Der Schuldige wurde zu 10 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nach griechischem Recht wird er jedoch erst ins Gefängnis geschickt, wenn die Berufung geprüft wurde.

Nach der Verkündung des Urteils sagte Michael Porter: "Wir haben sehr hart für diesen Tag gekämpft. Endlich wurde die Stimme meiner Mutter gehört," sagte er.

Sein Bruder Robert sagte: "Ich bin dankbar, dass Fremde die Wahrheit über meine Mutter gehört und die richtige Entscheidung getroffen haben. Das ist ein echter Sieg," betonte er.

Der Anwalt der Familie, Apostolos Xiritakis, sagte auch, dass dieser Fall der längste Prozess seiner Karriere war und dass nach einem 17-jährigen Kampf Gerechtigkeit gesiegt hat. Er betonte jedoch unter Berücksichtigung des noch bevorstehenden Berufungsverfahrens, dass der Kampf noch nicht vollständig beendet sei.