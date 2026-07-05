Jürgen Klopp zum Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft ernannt

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Jürgen Klopp zum Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft ernannt

Einer der renommiertesten Experten des Weltfußballs, Jürgen Klopp, kehrt nach einer langen Pause ins Trainergeschäft zurück. Der ehemalige Liverpool-Cheftrainer hat offiziell zugesagt, die deutsche Nationalmannschaft zu übernehmen. Der bekannte Insider Fabrizio Romano meldete dies mit seinem traditionellen „Here we go!"-Spruch. Diese Ernennung läutet eine neue Ära im deutschen Fußball ein. Goal.com bericht et.

Klopps Wechsel zur Nationalmannschaft steht im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Julian Nagelsmann. Die deutsche Nationalmannschaft befand sich nach einer erfolglosen Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in einer tiefen Krise. Im Achtelfinale verlor die DFB-Elf überraschend im Elfmeterschießen gegen Paraguay und schied früh aus dem Turnier aus. Dies war die erste Niederlage in einem Elfmeterschießen in der Geschichte des deutschen Fußballs und bedeutete das Aus für Nagelsmann.

Laut Goal.com arbeitet Jürgen Klopp derzeit als Leiter der globalen Fußballabteilung im Red-Bull-System. Das Angebot der Nationalmannschaft seines Heimatlandes veranlasste ihn jedoch, an die Seitenlinie zurückzukehren. In einem Interview mit Magenta TV bestätigte Klopp, dass Verhandlungen liefen, und räumte ein, dass sich der Prozess sehr schnell entwickelt habe.

Klopps neue Befugnisse und revolutionäre Pläne

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sieht in Klopp nicht nur einen Cheftrainer, sondern einen Führer, der das gesamte System reformieren soll. Berichten zufolge wurden dem Spezialisten weitreichende Befugnisse erteilt, den Spielstil der Nationalmannschaft vollständig zu verändern und das Nachwuchssystem neu aufzubauen. Klopp zielt nun darauf ab, seine berühmte „Gegenpressing"-Philosophie auf Nationalmannschaftsebene zu implementieren.

Klopps langjähriger Mitarbeiter Pep Lijnders soll ihm in seiner neuen Rolle zur Seite stehen. Lijnders beendete kürzlich seine Tätigkeit im Manchester-City-System und ist derzeit vereinslos. Die Wiedervereinigung dieses Tandems weckt bei den deutschen Fans große Hoffnungen, da sie zusammen mit Liverpool zahlreiche Titel gewonnen haben.

Derzeit laufen letzte Verhandlungen zwischen Klopp und Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff über die Auflösung des bestehenden Vertrags. Klopp arbeitete 19 Monate für das Unternehmen und möchte in guter Weise gehen. „Ich respektiere Verträge, aber für den DFB zu arbeiten ist eine große Ehre für mich. Ich hoffe, dass eine für alle Seiten vorteilhafte Entscheidung getroffen wird", betonte der Trainer.

Diese Ernennung ist von größter Bedeutung für den deutschen Fußball. Die Mannschaft, die in den letzten Jahren bei großen Turnieren unterperformt hat, brauchte einen charismatischen Trainer mit Siegermentalität wie Klopp. Nun richten sich alle Augen der Welt darauf, was Klopp auf Nationalmannschaftsebene erreichen kann.

Jürgen KloppDeutschlandFußballTransferRed Bull
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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