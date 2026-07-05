Warum nahm Mojtaba Khamenei nicht an der Beerdigung seines Vaters teil?

Im Iran dauern die Abschiedszeremonien für den verstorbenen Obersten Führer Ali Khamenei an. Die in fünf Städten des Landes organisierten Trauerfeierlichkeiten sollen bis zum 9. Juli andauern.

Bisher ist der amtierende Oberste Führer Mojtaba Khamenei jedoch nicht bei den Abschiedszeremonien für seinen Vater in Erscheinung getreten. Dies berichtete Nur.kz unter Berufung auf Informationen von The New York Times .

Zuvor hatte Akbar Pourjamshidian, der Leiter des Komitees für die Organisation der Beerdigung von Ali Khamenei, erklärt, dass es nicht in seiner Kompetenz liege, über die Teilnahme von Mojtaba Khamenei an der Zeremonie zu entscheiden.

The New York Times Laut zwei anonymen Quellen aus den Revolutionsgarden, auf die sich die Publikation beruft, äußerten die Sicherheitskräfte von Mojtaba Khamenei Bedenken, dass sein öffentliches Auftreten zu einem möglichen Attentat durch Israel führen oder seinen geheimen Aufenthaltsort durch die Bewegungsroute verraten könnte. Aus diesem Grund wurde ihm die Teilnahme an den Beerdigungszeremonien untersagt.

Die Publikation merkt an, dass Mojtaba Khamenei den Wunsch geäußert hatte, an einigen Teilen der Zeremonie teilzunehmen. Insbesondere plante er, an der für den 9. Juli im Imam-Reza-Schrein in Maschhad geplanten Zeremonie teilzunehmen und das Totengebet für seinen Vater zu sprechen.

Bisher haben iranische Beamte keine offizielle Stellungnahme oder Erklärung zur Nichtteilnahme von Mojtaba Khamenei an den Beerdigungszeremonien abgegeben.