Geheimnisvolle Höhle in den Klippen versetzt Wissenschaftler noch immer in Staunen

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Geheimnisvolle Höhle in den Klippen versetzt Wissenschaftler noch immer in Staunen

In den Klippen an der Küste von Wales gelegen, die geheimnisvolle Höhle namens Culver Hole versetzt Historiker seit Jahrhunderten in Staunen. Legenden über Piraten, Schmuggler und geheime Gänge leben bis heute in der mündlichen Überlieferung der Menschen weiter. Experten haben jedoch keine eindeutige Antwort darauf, wer dieses Bauwerk wann und zu welchem Zweck errichtet hat.

Helen Nicholas, Leiterin der Organisation Gower Unearthed, erinnert sich, dass sie diese Höhle zum ersten Mal im Alter von sechs Jahren mit ihrem Vater sah. Sie erzählt, dass sie nach einer Biegung zwischen den Felsen eine Steinmauer und verschieden geformte Fenster sah und sie sich eine „Festung im Felsen“ vorstellte.

Viele halten das Bauwerk für einen Taubenschlag, da es im Inneren geeignete Nischen für Vögel gibt. Doch Ruth Ridge, Freiwillige der Gower Society und des National Trust, blickt skeptisch auf diese Theorie.

„Wenn dies nur ein Taubenschlag wäre, warum wurde er dann an einem so schwer zugänglichen Ort errichtet? Wir wissen bis heute nicht, wer ihn aus welchem Zweck erbaut hat“, sagt sie.

Laut Helen ist bereits der Zugang zur Höhle gefährlich. Das darunter tosende Meer, die feuchte Luft und die Echos verleihen dem Ort eine noch geheimnisvollere Atmosphäre. Daher kann man sich diesen Ort leicht als Versteck für Schmuggler vorstellen.

Einigen Überlieferungen zufolge soll der berühmte Schmuggler John Lucas diese Höhle genutzt haben. In einigen Quellen wird er sogar als „Pirat“ bezeichnet. Bisher wurden jedoch keine zuverlässigen Beweise gefunden, die diese Behauptungen stützen.

Forscher vermuten, dass das Bauwerk aus dem 13. oder 14. Jahrhundert stammen könnte. Zudem gibt es Legenden, dass sich einst eine Burg auf dem Felsen befand. Archäologisch konnte dies jedoch nicht belegt werden.

Ein weiterer Aspekt, der die Experten erstaunt, ist der gute Erhaltungszustand des Bauwerks. Trotz des Meereswinds und der starken Wellen stehen die Ziegelmauern noch immer stabil. Die Verzierungen an den oberen Teilen der Fenster und die sorgfältig gearbeiteten Ziegel zeigen, dass beim Bau besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde.

Aus diesem Grund glauben Wissenschaftler nicht vollständig, dass dieses Bauwerk lediglich als Taubenschlag diente. Ihrer Meinung nach bleibt Culver Hole bis heute eines der interessantesten historischen Rätsel, auf die es noch keine Antwort gibt.

Culver HoleHelen NicholasNational TrustJohn LucasGower Society
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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