Kind nach dem Abtreiben auf einer Luftmatratze in der Türkei gerettet

In der türkischen Provinz Aydın trieb ein kleines Mädchen auf einer Luftmatratze weit auf das offene Meer hinaus. Nachdem sie um Hilfe gerufen hatte, wurde die Küstenwache über den Vorfall informiert.

Die Rettungskräfte erreichten das Gebiet in kurzer Zeit und brachten das Mädchen in Sicherheit. Nachdem ihr Gesundheitszustand überprüft worden war, wurde sie ihren verängstigten Familienangehörigen übergeben.

Es wurden keine weiteren Angaben dazu gemacht, wie weit das Mädchen vom Ufer abgetrieben war oder ob sie medizinische Hilfe benötigte.