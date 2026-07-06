Massenangriff auf Kiew: Mindestens 7 Tote

Die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde in der Nacht zum 6. Juli Ziel eines groß angelegten Angriffs mit Raketen und Drohnen. Nach vorläufigen Angaben kamen in der Stadt mindestens sieben Menschen ums Leben, 24 Bürger wurden verletzt.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, dass bei dem Angriff gleichzeitig ballistische Raketen, Marschflugkörper sowie Kamikaze-Drohnen eingesetzt wurden.

Unter den Verletzten befinden sich auch Kinder.

Timur Tkachenko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, bestätigte, dass bei dem Angriff mindestens sieben Menschen getötet wurden.

Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete, dass 14 der 24 Verletzten ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder. Da die Rettungsarbeiten noch andauern, könnte sich die Zahl der Opfer noch ändern.

Teil eines Hochhauses im Bezirk Podil zerstört

Mehrere Bezirke von Kiew wurden durch den Angriff beschädigt. Im Bezirk Podil stürzte ein Teil eines Wohnhochhauses ein; zunächst wurde gemeldet, dass Menschen zwischen der 7. und 9. Etage eingeschlossen waren.

Rettungskräfte evakuierten 15 Personen aus dem Gebäude. Darunter wurden drei Frauen und sechs Kinder aus den oberen Stockwerken in Sicherheit gebracht.

Im Bezirk Podil fielen Raketen- und Drohnentrümmer auf ein weiteres Wohngebiet sowie auf Garagenanlagen. In einigen Bereichen wurden brennende Autos gemeldet.

Häuser auch in anderen Bezirken beschädigt

Im Bezirk Darnyzja wurden mindestens drei Wohngebäude beschädigt. Auch Hochhäuser in den Bezirken Podil, Obolon und Holosijiw wurden in Mitleidenschaft gezogen. In einigen Gebäuden brachen Feuer aus.

Notdienste führen an den Stellen, an denen noch Menschen unter den Trümmern vermutet werden, Such- und Rettungsarbeiten durch.

Opfer auch in der Region Kiew

Der Angriff betraf auch die Region Kiew. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Mykola Kalaschnyk, teilte mit, dass im Bezirk Butscha eine Person getötet wurde.

Zehn weitere Bürger wurden verletzt, sechs davon wurden mit Knochenbrüchen und Splitterwunden ins Krankenhaus eingeliefert. In den Bezirken Butscha, Wyschhorod und Browary wurden Häuser, Unternehmen und zivile Infrastruktur beschädigt.

23-jähriger Mann in Odessa verletzt

Auch die Stadt Odessa wurde in der Nacht zum 6. Juli von einem Drohnenangriff getroffen.

Nach Angaben der Regionalverwaltung wurde ein 23-jähriger Mann verletzt. Mehrere Privathäuser und ein Wohnheim wurden beschädigt, in einigen Gebieten brachen Brände aus.

Selenskyj hatte vor dem Angriff gewarnt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits einen Tag vor dem Angriff unter Berufung auf Geheimdienstinformationen erklärt, dass Russland sich auf massive Raketen- und Drohnenschläge in den kommenden Tagen vorbereite.

Er forderte internationale Partner auf, die Lieferung von Luftverteidigungssystemen für die Ukraine, insbesondere von Raketen zur Abwehr ballistischer Bedrohungen, zu beschleunigen. Der Angriff ereignete sich kurz vor dem geplanten NATO-Gipfel in Ankara.

An den Einsatzorten sind Rettungskräfte, Ärzte und kommunale Dienste im Einsatz. Während die Trümmerbeseitigung andauert, können sich die Informationen über Opfer und Verletzte noch ändern.