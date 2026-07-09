Usbekischer Fahrer nach tödlichem Unfall mit US-Student angeklagt

Ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines usbekischen Fahrers am 5. Juli im US-Bundesstaat Ohio endete tödlich. Bei der Kollision zwischen einem Sattelzug und einem Pkw kam der 21-jährige Honda-Accord-Fahrer Tobias Forsythe noch an der Unfallstelle ums Leben.

Es wurde bekannt, dass der Lkw vom 42-jährigen usbekischen Staatsbürger Behzod Asrarov gesteuert wurde. Er kam 2024 über das Diversity-Visa-Programm (Green Card) in die USA. Asrarov besaß den erforderlichen Führerschein, kommunizierte jedoch aufgrund mangelnder Englischkenntnisse mit den Polizeibeamten über Google Translate.

Bislang wurde Behzod Asrarov nicht wegen des Todes des 21-Jährigen angeklagt. Er wird jedoch wegen des Verdachts auf versuchte Unterdrückung oder Vernichtung von Beweismitteln untersucht.

Den Ermittlungsunterlagen zufolge stellten Polizeibeamte bei der Inspektion des Freightliner-Lkw fest, dass zwar eine Halterung für eine Dashcam vorhanden war, die Kamera selbst jedoch fehlte. Nach der Kommunikation über Google Translate gab Asrarov an, die Kamera in seine rechte Tasche gesteckt zu haben.

Daraufhin wurde er wegen versuchter Unterdrückung oder Vernichtung von Beweismitteln angeklagt. Zudem wurden bei ihm drei Mobiltelefone und ein elektronisches Logbuch-Tablet gefunden. Die Ermittlungen dauern an, und es könnten später weitere Anklagen gegen ihn erhoben werden.

Es wurde bekannt, dass der verstorbene Tobias Forsythe als Torwart an der University of Massachusetts tätig war.

US-Verkehrsminister Sean Duffy äußerte sich zu dem Vorfall und betonte, dass Fahrer, die kein Englisch verstehen, nicht dazu berechtigt sein sollten, schwere Lkw im Land zu führen.

„Wir können nicht zulassen, dass Fahrer, die nicht mit Verkehrsschildern und Strafverfolgungsbehörden kommunizieren können, Fahrzeuge mit einem Gewicht von 80.000 Pfund (ca. 36 Tonnen) auf amerikanischen Autobahnen steuern“, sagte der Minister.

Ihm zufolge werden künftig zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um gefährliche Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.