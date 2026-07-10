Meta hat ein Sicherheitsupdate für seine Smart Glasses veröffentlicht. Diese Software schränkt die Möglichkeit, andere Personen heimlich mit dem Gerät zu filmen oder zu fotografieren, erheblich ein. Wenn die eingebaute LED-Anzeige beschädigt oder deaktiviert wird, blockiert die Kamera nun automatisch. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die LED-Anzeige an der Vorderseite der Smart Glasses leuchtet auf, wenn der Aufnahmevorgang beginnt, und warnt Umstehende, dass die Kamera aktiv ist. Laut ixbt.com haben jedoch einige Nutzer versucht, durch physische Manipulationen wie Bohren oder Übermalen der Leuchte heimliche Überwachungen durchzuführen. Das neue System erkennt solche Vorfälle und stoppt den Kamerabetrieb.

Das Unternehmen hat bereits früher gegen solche Manipulationen gekämpft. Bei der zweiten Generation der Brillen erkannte das System, wenn die Anzeige mit Klebeband oder anderen Gegenständen verdeckt wurde, und forderte den Nutzer auf, das Hindernis zu entfernen. Technik-Enthusiasten fanden jedoch Wege, diesen Schutz zu umgehen. Laut Alex Himel, Vizepräsident für Wearables bei Meta, haben mit der zunehmenden Verbreitung von Smart Glasses auch die Fälle von Missbrauch zugenommen, weshalb die Sicherheitsmaßnahmen verschärft wurden.

Datenschutzbedenken und Verbote

Dieses Update wurde zu einem Zeitpunkt angekündigt, an dem die Kritik an Meta zunimmt. Medienberichten zufolge plant das Unternehmen, die Brillen in Zukunft mit einer Gesichtserkennungsfunktion auszustatten. Zudem gab es im Internet Beschwerden über die Nutzung dieser Geräte zur Belästigung von Frauen.

Aufgrund von Datenschutzbedenken werden weltweit Einschränkungen für die Nutzung von Smart Glasses eingeführt. So verbietet die Verwaltung des Bundesstaates New York in diesem Monat das Betreten von Gerichtssälen mit kamerabestückten Brillen. Ähnliche Beschränkungen wurden auch in den Gerichten von Philadelphia eingeführt.

Nicht nur staatliche Stellen, sondern auch der Privatsektor ergreift Vorsichtsmaßnahmen. Einige große Kreuzfahrtgesellschaften haben die Nutzung solcher Geräte in öffentlichen Bereichen ihrer Schiffe untersagt. Solche Maßnahmen könnten in Zukunft auch in Regionen relevant werden, in denen die Privatsphäre einen hohen Stellenwert hat, wie etwa in Usbekistan.

Dieses Update von Meta wird als ein Schritt gewertet, um das Gleichgewicht zwischen technologischem Fortschritt und Menschenrechten zu wahren. Das Unternehmen bemüht sich, neben dem Nutzerkomfort auch sicherzustellen, dass die Privatsphäre Dritter nicht verletzt wird.