Schneller als ein Mensch: Dieser Spinne kann man nicht entkommen

Viele Menschen verspüren Angst, sobald sie eine Spinne sehen. Nun könnten neue wissenschaftliche Erkenntnisse für Arachnophobiker noch beunruhigender klingen. Es stellt sich heraus, dass die schnellste Spinne der Welt in manchen Fällen schneller laufen kann als ein durchschnittlicher Mensch.

Forscher beobachteten 258 Spinnenarten aus verschiedenen Ländern unter Laborbedingungen und verglichen ihre Laufgeschwindigkeiten. Die Analyse ergab, dass die höchste Geschwindigkeit die Riesenkrabbenspinne aus der australischen Region Queensland erreicht.

Experten merken an, dass diese Art Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Metern pro Sekunde erreichen kann. Das entspricht fast 13 Kilometern pro Stunde und liegt damit über dem üblichen Lauftempo der meisten Menschen.

Zuvor galt die marokkanische Flick-Flack-Spinne als die schnellste Art. Wissenschaftler hielten dieses Ergebnis jedoch nicht für ganz fair, da ihre Fortbewegung nicht auf normalem Laufen, sondern auf akrobatischen Überschlägen basiert. Daher wurden in der neuen Studie alle Arten unter gleichen Bedingungen bewertet.

Die Untersuchung lieferte noch ein weiteres interessantes Ergebnis. Wissenschaftler glauben, dass die Geschwindigkeit der Spinnen hauptsächlich mit ihren langen Beinen zusammenhängt. Wenn der Körper jedoch zu groß und der Hinterleib zu schwer wird, wirkt sich dies negativ auf die Laufgeschwindigkeit aus.

Experten betonen, dass diese Ergebnisse nicht nur wichtig sind, um die Evolution und Bewegungsmechanik von Spinnen besser zu verstehen, sondern auch für die Entwicklung zukünftiger Hochgeschwindigkeits-Robotersysteme von Bedeutung sein könnten.