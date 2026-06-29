Britaniya yoʻllaridagi chuqurlar epidemiyasi: Mutaxassislar xatoni tan oldi

·18·Avto
Britaniya yoʻllaridagi chuqurlar epidemiyasi: Mutaxassislar xatoni tan oldi

Buyuk Britaniya yoʻl infratuzilmasi soʻnggi yillarda jiddiy inqirozga yuz tutmoqda. Mamlakat boʻylab bir milliondan ortiq chuqurlar paydo boʻlgani va har bir mil masofaga oʻrtacha oltita nosozlik toʻgʻri kelayotgani soha mutaxassislarini xavotirga solmoqda. Eng yomoni, ekspertlar bu muammoni hal qilishda oʻn yillar davomida notoʻgʻri strategiya tanlanganini tan olishmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirda Britaniya hukumati vaziyatni oʻnglash uchun kelgusi toʻrt yilga 7,3 milliard funt-sterling miqdorida mablagʻ ajratdi. Bu mablagʻlar shunchaki paydo boʻlgan chuqurlarni yopishga emas, balki yoʻllarni uzoq muddatli saqlash strategiyasiga yoʻnaltirilishi koʻzda tutilgan. Mahalliy kengashlar endi reaktiv yondashuvdan, yaʼni muammo chiqqanda uni tuzatishdan voz kechib, profilaktik choralarga oʻtishi talab etilmoqda.

Nega taʼmirlash ishlari samara bermayapti?

Nottingem universiteti dotsenti Nik Tomning soʻzlariga koʻra, Britaniyadagi koʻplab yoʻl taʼmirlash ishlari uzoq muddatga moʻljallanmagan. Ayniqsa, qish mavsumida amalga oshiriladigan ishlar shunchaki favqulodda chora boʻlib, atrof-muhit yuzasini tayyorlamasdan, arzon materiallar bilan bajariladi. Bunday "yamoqlar" koʻpi bilan bir necha oyga chidaydi, xolos.

Mutaxassisning tushuntirishicha, qishki taʼmirlashda asosan sovuq asfalt aralashmalaridan foydalaniladi. Bu usul nam va sovuq havoda ishlash imkonini bersa-da, chidamlilik borasida juda zaif. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, qishda qilingan taʼmirlash ishlarida toshlarning yoʻl yuzasidan koʻchib ketishi va qatlamning yemirilishi ehtimoli juda yuqori.

Strategik xato: Shovqin kamaydi, lekin sifat yoʻqoldi

Bundan chorak asr muqaddam Britaniya yoʻl qurilishida Hot Rolled Asphalt (HRA) texnologiyasidan voz kechib, yupqa qatlamli sirt tizimlariga oʻtishga qaror qilingan edi. Oʻshanda bu qaror yoʻllardagi shovqinni kamaytirish va yomgʻir paytida suv sachrashini oldini olish maqsadida qabul qilingan. Biroq, aynan shu oʻzgarish bugungi kunda yoʻllarning tezda yaroqsiz holga kelishiga asosiy sabab boʻlgani aytilmoqda.

Britaniyalik haydovchilar Germaniya, Fransiya yoki Niderlandiya kabi qoʻshni davlatlardan qaytgach, oʻz mamlakatlaridagi yoʻllarning ayanchli holatidan shikoyat qilishlari odatiy holga aylangan. Mazkur davlatlarda yoʻl qoplamasining sifati va uni saqlash metodikasi Britaniyanikidan tubdan farq qiladi. Oʻzbekiston sharoitida ham yoʻl qurilishida iqlim va material sifatiga eʼtibor berish qanchalik muhimligi Britaniya misolida yaqqol koʻrinib turibdi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Britaniya yoʻllarini saqlab qolish uchun faqat mablagʻ emas, balki oʻn yillik xatolardan xulosa chiqargan holda texnologik yondashuvni oʻzgartirish zarur. Aks holda, milliardlab funt sarflangan taʼmirlash ishlari birinchi qishki sovuqlardanoq oʻz kuchini yoʻqotaveradi.

Buyuk BritaniyaYoʻl QurilishiAvtomobilInfratuzilmaAsfalt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkinMercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkinBugun, 11:25V8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasiV8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasiBugun, 09:59Toyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlarToyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlarBugun, 00:58Bugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdiBugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdiKecha, 21:20AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilanAvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilanKecha, 20:25Retro uslubning muvaffaqiyatli qaytishi: Fiat 500 va Renault 5 misolida tahlilRetro uslubning muvaffaqiyatli qaytishi: Fiat 500 va Renault 5 misolida tahlilKecha, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi