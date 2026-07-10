Frau, die um ihr Handy kämpfte, wird zum Helden in den sozialen Medien (Video)

·107·Welt
Frau, die um ihr Handy kämpfte, wird zum Helden in den sozialen Medien (Video)

Ein Video, das den Mut einer Touristin zeigt, verbreitet sich in den sozialen Medien. Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall in Argentinien.

Die Aufnahmen zeigen, wie Unbekannte versuchen, der Frau das Handy zu entreißen und zu fliehen. Sie verfällt jedoch nicht in Panik, sondern leistet den Dieben aktiv Widerstand, ohne die Fassung zu verlieren. Ihr mutiges und entschlossenes Handeln hat die Umstehenden in Erstaunen versetzt.

Das Video hat innerhalb kurzer Zeit für viel Gesprächsstoff unter Internetnutzern gesorgt. Viele loben ihren Mut und erkennen an, dass sie in der Situation einen kühlen Kopf bewahrt und furchtlos gehandelt hat.

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Charos
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