Testlauf für Lieferroboter auf den Straßen von Taschkent

In den letzten Tagen begegnen die Bewohner von Taschkent auf den Gehwegen immer häufiger ungewöhnlichen Robotern, die sich ohne menschliches Eingreifen fortbewegen. Videos dieser autonomen Geräte verbreiten sich in sozialen Netzwerken und stoßen auf großes Interesse bei den Nutzern.

Wie sich herausstellte, handelt es sich um neue autonome Lieferroboter von Yandex Uzbekistan, die derzeit auf den Straßen der Hauptstadt getestet werden. Die Roboter navigieren mithilfe einer speziellen Software autonom und sind darauf ausgelegt, sich auf Gehwegen zu ihrem Zielort zu bewegen.

Nach Angaben des Unternehmens werden diese High-Tech-Rover in den kommenden Tagen damit beginnen, Bestellungen über den Dienst Yandex Lavka an Kunden auszuliefern. Ein offizielles Datum für den vollständigen Start des Projekts wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Das Entwicklerteam kündigte an, in naher Zukunft alle Details zum Projekt offenzulegen. Sollten die Tests erfolgreich verlaufen, könnte Taschkent Zentralasienzu einer der ersten Städte werden, in denen Lieferroboter Teil des Alltags sind.