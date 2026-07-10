Testlauf für Lieferroboter auf den Straßen von Taschkent

·37·Technologie
Testlauf für Lieferroboter auf den Straßen von Taschkent

In den letzten Tagen begegnen die Bewohner von Taschkent auf den Gehwegen immer häufiger ungewöhnlichen Robotern, die sich ohne menschliches Eingreifen fortbewegen. Videos dieser autonomen Geräte verbreiten sich in sozialen Netzwerken und stoßen auf großes Interesse bei den Nutzern.

Wie sich herausstellte, handelt es sich um neue autonome Lieferroboter von Yandex Uzbekistan, die derzeit auf den Straßen der Hauptstadt getestet werden. Die Roboter navigieren mithilfe einer speziellen Software autonom und sind darauf ausgelegt, sich auf Gehwegen zu ihrem Zielort zu bewegen.

Nach Angaben des Unternehmens werden diese High-Tech-Rover in den kommenden Tagen damit beginnen, Bestellungen über den Dienst Yandex Lavka an Kunden auszuliefern. Ein offizielles Datum für den vollständigen Start des Projekts wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Das Entwicklerteam kündigte an, in naher Zukunft alle Details zum Projekt offenzulegen. Sollten die Tests erfolgreich verlaufen, könnte Taschkent Zentralasienzu einer der ersten Städte werden, in denen Lieferroboter Teil des Alltags sind.

TaschkentYandexRobotikLogistikZentralasien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

SpaceX stellt absoluten Weltraumrekord auf: Falcon 9-Stufe zum 36. Mal erfolgreich gestartetSpaceX stellt absoluten Weltraumrekord auf: Falcon 9-Stufe zum 36. Mal erfolgreich gestartetHeute, 15:28Wildberries aktualisiert Zahlungssystem im Resale-Service: Jetzt nach Warenprüfung bezahlenWildberries aktualisiert Zahlungssystem im Resale-Service: Jetzt nach Warenprüfung bezahlenHeute, 14:58Funktioniert auch ohne Netz: Neues Satellitentelefon in Indien vorgestelltFunktioniert auch ohne Netz: Neues Satellitentelefon in Indien vorgestelltHeute, 14:20Wichtiger Meilenstein beim Bau des KKW El-Dabaa in Ägypten: Reaktor des zweiten Energieblocks installiertWichtiger Meilenstein beim Bau des KKW El-Dabaa in Ägypten: Reaktor des zweiten Energieblocks installiertHeute, 13:53Redmi Note 17: Vorgestellt mit Riesen-Display und 8000 mAh AkkuRedmi Note 17: Vorgestellt mit Riesen-Display und 8000 mAh AkkuHeute, 13:24Rosatom eröffnet bis 2026 eine Gigafactory für Ladestationen für ElektrofahrzeugeRosatom eröffnet bis 2026 eine Gigafactory für Ladestationen für ElektrofahrzeugeHeute, 12:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update