Jurgen Klopp bringt seine treuen Liverpool-Assistenten zur deutschen Nationalmannschaft

Eine neue Ära beginnt für die deutsche Nationalmannschaft. Während sich der legendäre Trainer Jürgen Klopp darauf vorbereitet, das Ruder beim „Bundesteam“ zu übernehmen, plant er, ihm bestens bekannte Fachleute in seinen Stab zu holen. Laut Informationen des Kicker wird Klopp Peter Krawietz und Pepijn Lijnders, die ihn während seiner erfolgreichen Jahre in Liverpool begleiteten, zur Nationalmannschaft einladen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Im Zuge dieser Veränderungen werden große Umbesetzungen im aktuellen Trainerstab erwartet. Fachleute wie Benjamin Hübner, Benjamin Glück, Alfred Schreuder und Bram Geers werden ihre Plätze räumen. Lediglich Torwarttrainer Andreas Kronenberg soll seinen Posten behalten. Zudem könnte der Einfluss von Hannes Wolf, Klopps ehemaligem Kollegen bei Borussia Dortmund, innerhalb der Nationalmannschaft weiter wachsen.

Die entscheidende Phase der Verhandlungen

Derzeit laufen die finalen Verhandlungen über den Wechsel des Trainers zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Red Bull . Wie Goal.com berichtet, werden DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke an diesem Wochenende in New York mit Jürgen Klopp zusammentreffen, um die Vertragsdetails zu besprechen.

Interessanterweise muss der DFB möglicherweise keine Ablösesumme an die Red-Bull-Gruppe für Klopp zahlen. Die Parteien arbeiten an einer speziellen Vereinbarung: Demnach könnte Klopp neben seiner Tätigkeit als Bundestrainer auch weiterhin als Markenbotschafter für Red Bull fungieren. Dies würde die finanzielle Belastung des Verbandes erheblich reduzieren.

Obwohl der aktuelle Vertrag zwischen Jürgen Klopp und Red Bull bis 2029 läuft, soll er eine spezielle Ausstiegsklausel enthalten, die es dem Trainer erlaubt, bei einem Angebot eines Nationalverbandes zu gehen. Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff wird ebenfalls in Kürze nach New York reisen, um die technischen Aspekte dieses Wechsels zu klären.

Plan bis zur Weltmeisterschaft 2030

Sollten die Treffen in New York erfolgreich verlaufen, wird ein langfristiger Vertrag mit Klopp bis zum Ende der Weltmeisterschaft 2030 unterzeichnet. Nach dem Abgang von Julian Nagelsmann verfolgt die DFB-Führung das Ziel, ein stabiles und erfolgreiches Projekt um Klopp herum aufzubauen.

Für den deutschen Fußball ist diese Personalie von enormer Bedeutung. Nach den Enttäuschungen bei den letzten großen Turnieren hoffen Fans und Experten, dass Klopps Ankunft das Ansehen der Nationalmannschaft auf der internationalen Bühne wiederherstellen wird. Die Erfahrung des Trainers, der mit Liverpool die Champions League und die Premier League gewann, gilt als entscheidender Faktor, um den deutschen Fußball aus der Krise zu führen.