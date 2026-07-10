Niederlage Marokkos löst Unruhen in London und Paris aus

·3·Welt
Niederlage Marokkos löst Unruhen in London und Paris aus

Nachdem die französische Nationalmannschaft Marokko im Viertelfinale der Weltmeisterschaft mit 2:0 besiegt hatte, kam es in mehreren europäischen Großstädten zu Unruhen.

Insbesondere in London und Paris blockierten Gruppen marokkanischer Fans Straßen, zündeten Pyrotechnik und bewarfen Polizeibeamte mit Glasflaschen und anderen Gegenständen. Die Polizei mobilisierte zusätzliche Kräfte, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Bei den Zusammenstößen erlitt ein Polizist eine Kopfverletzung und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Zudem wurde bekannt gegeben, dass mindestens vier Personen festgenommen wurden.

Ähnliche Vorfälle wurden auch in Amsterdam, Den Haag, Brüssel und Rotterdam gemeldet. In Paris waren 20.000 Polizisten im Einsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Unterdessen wird berichtet, dass Fans der französischen Nationalmannschaft den Sieg auf der berühmten Avenue des Champs-Élysées in Paris feiern.

МарокашLondonПарижAmsterdamБрюссель
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Charos
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