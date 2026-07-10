Chinesischer Athlet stellt neuen Weltrekord im Springen in 30 Sekunden auf!

Bei einem Wettbewerb im japanischen Kawasaki stellte ein chinesischer Athlet einen neuen Weltrekord für die meisten Sprünge innerhalb von 30 Sekunden auf.

Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt den Moment, in dem der Athlet das Rekordergebnis erzielte. Mit 121 Sprüngen in 30 Sekunden zog er die Aufmerksamkeit der Teilnehmer und Zuschauer auf sich.

Der Clip verbreitete sich schnell im Internet. Nutzer loben in den Kommentaren die Vorbereitung, Schnelligkeit und Präzision des Athleten.

Ein solches Ergebnis erfordert in kürzester Zeit ein hohes Maß an körperlicher Fitness und Gleichgewicht. Deshalb wird die Leistung des chinesischen Athleten unter Sportfans intensiv diskutiert.