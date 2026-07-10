Kylian Mbappe verletzt: Status des französischen Kapitäns bekannt gegeben

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Kylian Mbappe verletzt: Status des französischen Kapitäns bekannt gegeben

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps hat nach dem Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft gegen Marokko die Bedenken hinsichtlich des Mannschaftskapitäns Kylian Mbappe ausgeräumt. Dass der Stürmer von Real Madrid kurz vor Spielende ausgewechselt werden musste, hatte bei Fans und Experten für ernsthafte Fragen gesorgt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In der Partie in Boston sicherte sich Frankreich mit einem 2:0-Sieg den Einzug ins Halbfinale. Obwohl Kylian Mbappe in der ersten Halbzeit einen Elfmeter verschoss, gelang ihm in der 60. Minute der Führungstreffer. Ousmane Dembele baute die Führung später aus. Die Freude über den Sieg wurde jedoch leicht getrübt, als Mbappe in der 77. Minute mit einem Eisbeutel am rechten Knöchel ausgewechselt wurde.

Die offizielle Stellungnahme von Didier Deschamps

Im Gespräch mit Journalisten nach dem Spiel gab Didier Deschamps detaillierte Informationen zum körperlichen Zustand des Kapitäns. Laut Goal.com bezeichnete der Trainer die Auswechslung als Vorsichtsmaßnahme. Deschamps erklärte, dass Kylian Mbappe leichte Schmerzen im Knöchel verspürte und der Trainerstab beschloss, ihn für das Halbfinale zu schonen.

"Kylian hatte ein kleines Problem am Knöchel, er sagte, er habe Schmerzen. Auch Manu Kone bekam einen Schlag auf das Knie und hatte einen Muskelkrampf. Aber Warren Zaire-Emery hat nach seiner Einwechslung einen sehr guten Eindruck hinterlassen. In dieser Phase muss jeder Spieler auf jede Situation vorbereitet sein", betonte der Weltmeister-Trainer von 2018.

Drittes Halbfinale in Folge

Mit diesem Sieg hat die französische Nationalmannschaft zum dritten Mal in Folge das Halbfinale einer Weltmeisterschaft erreicht. Deschamps sieht dieses Ergebnis als einen natürlichen und logischen Prozess an. Seiner Meinung nach ist die Ansammlung von hochkarätigen Spielern im Kader der Hauptfaktor für den Erfolg. Obwohl das Spiel durch den verschossenen Elfmeter und vergebene Chancen schwierig wurde, hat die Mannschaft ihr Ziel erreicht.

Die Franzosen befinden sich derzeit in der Regenerationsphase und warten auf ihren Halbfinalgegner. In der nächsten Runde treffen sie auf den Sieger der Partie Spanien gegen Belgien. Die Hauptaufgabe für Deschamps' Team ist es, konzentriert zu bleiben und das Endziel des Turniers anzustreben.

Dieser Sieg löst zweifellos große Emotionen bei den Menschen in Frankreich aus. Laut dem Trainer spüren die Spieler die Leidenschaft aus ihrer Heimat und sind bereit, alles zu geben, um so weit wie möglich zu kommen. Die Gesundheit eines Anführers wie Kylian Mbappe bleibt vor den entscheidenden Spielen das wichtigste Thema für die Mannschaft.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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