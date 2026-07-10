Mourinho ändert Pläne bei Real: Entscheidung zu Tchouaméni gefallen

Es wird erwartet, dass Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni auch in der kommenden Saison für Real Madrid auflaufen wird.

Laut TEAMtalk plant der neue Cheftrainer José Mourinho, dem französischen Mittelfeldspieler einen festen Platz in der Startelf zu geben.

Tchouaméni hätte verkauft werden können

Quellen zufolge hatte Real Madrid zuvor die Option eines Verkaufs von Tchouaméni in Betracht gezogen.

Vereine wie Manchester United und Liverpool wollten diese Situation ausnutzen. Die englischen Klubs beobachteten den Status des Spielers während des Sommertransferfensters genau.

Mourinhos Plan änderte die Lage

Es heißt, dass José Mourinho als Cheftrainer von Real Madrid seine Vision für das Mittelfeld konkretisiert hat.

Der portugiesische Coach sieht in Tchouaméni einen Schlüsselspieler für die kommende Saison. Ein Abgang ist daher nahezu ausgeschlossen.

Real Madrid hat andere Transferpläne verworfen

Berichten zufolge haben die Madrilenen ihre Pläne zur Verpflichtung von Mittelfeldspielern wie Enzo Fernández und Rodri aufgegeben.

Mourinho konzentriert sich nun verstärkt auf die Verstärkung der Defensive. Diese Entscheidung erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Verbleibs von Tchouaméni bei Real Madrid deutlich.

Der Spieler selbst hat keinen Wechsel gefordert

Es wird zudem angemerkt, dass von Tchouaméni kein Transfergesuch eingereicht wurde.

Der französische Mittelfeldspieler möchte bei Real Madrid bleiben und sich einen Stammplatz erkämpfen.

Die Tür für englische Klubs schließt sich

Obwohl Manchester United und Liverpool die Situation um Tchouaméni beobachteten, scheint sich die Haltung von Real Madrid geändert zu haben.

Die große Frage bleibt nun: Auf welcher Position wird Mourinho Tchouaméni in der neuen Saison einsetzen und kann sich der Franzose in Madrid endgültig durchsetzen?