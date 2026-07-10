Rekord aufgestellt: Treppensteigen mit dem Kopf

·2·Welt
Rekord aufgestellt: Treppensteigen mit dem Kopf

Unter den ungewöhnlichen Rekorden, die weltweit aufgestellt werden, verdient dieses Ergebnis besondere Aufmerksamkeit. Der chinesische Akrobat Li Xinbo hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, indem er Treppen nur mit seinem Kopf erklomm, ohne dabei Hände oder Füße zu benutzen.

Dies berichtete die Publikation Dzen.

Bei der Aufzeichnung des Rekords wurden strenge Regeln befolgt. Es war dem Teilnehmer untersagt, die Treppe mit Händen oder Füßen zu berühren, sich an Gegenständen abzustützen oder länger als 5 Sekunden auf einer Stufe zu verweilen.

Dennoch erfüllte Li Xinbo alle Bedingungen erfolgreich und schaffte es, 40 Stufen nur mit Hilfe seines Kopfes zu bewältigen. Damit verbesserte er den bisherigen Rekord.

Interessanterweise lag der bisherige Rekord bei 36 Stufen, der ebenfalls von einem chinesischen Sportler aufgestellt wurde. Li Xinbos Leistung ist nun als neuer Weltrekord in dieser ungewöhnlichen Disziplin in die Geschichte des Guinness-Buchs eingegangen.

Guinness-Buch der RekordeLi XinboAkrobatikChinaUngewöhnliche Rekorde
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