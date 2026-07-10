Roboter könnten die ersten „Bewohner“ des Mars sein

Elon Musk beschleunigt seine ehrgeizigen Pläne, die Menschheit auf ein Leben auf anderen Planeten als der Erde vorzubereiten. Der Milliardär kündigte an, dass bis Ende 2026 die ersten Frachtraketenflüge von der Erde aus starten werden, um die für den Aufbau künftiger Kolonien auf dem Mond und dem Mars notwendigen Ausrüstungen und Materialien zu liefern. Das Interessanteste daran ist, dass nicht Menschen, sondern die humanoiden Optimus-Roboter von Tesla als Erste den Boden neuer Planeten betreten werden.

Laut Musks neuestem Plan konzentriert sich SpaceX in erster Linie auf den Aufbau einer permanenten Stadt auf dem Mond. Er ist der Meinung, dass es einfacher sei, die für die Menschheit notwendigen Technologien und Infrastrukturen dort zu testen, da der Mond viel näher am Mars liegt. Musk plant, innerhalb des nächsten Jahrzehnts eine ständige Basis auf dem Mond zu errichten und gleichzeitig in den nächsten sieben Jahren regelmäßig Baumaterialien und Ausrüstung zum Mars zu schicken.

Diese Woche hat SpaceX ein weiteres wichtiges Projekt bei der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) eingereicht. Das Unternehmen plant, ein riesiges Netzwerk aus 100.000 Satelliten in den Weltraum zu bringen. Dieses System soll die Kommunikation zwischen der Erde und dem Weltraum stärken und hohe Rechenleistung für Milliarden von Geräten mit künstlicher Intelligenz sowie für Roboter bereitstellen, die in Zukunft auf dem Mond und dem Mars arbeiten werden.

Jim Cantrell, ein Mitglied des Gründungsteams von SpaceX, betonte, dass in Zukunft nicht jeder Roboter über einen eigenen leistungsstarken Computer verfügen werde. Die wichtigsten Rechenprozesse würden über das Satellitennetzwerk abgewickelt. Ihm zufolge werden Roboter die gesamte Infrastruktur aufbauen und vorbereiten, bevor Menschen dort leben können.

Diese Pläne befinden sich bereits in der Umsetzungsphase. SpaceX hat kürzlich erfolgreich weitere 29 Starlink-Satelliten mit einer Falcon-9-Trägerrakete in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. Es ist jedoch geplant, ein neues, noch leistungsfähigeres Transportraketensystem als das Starship zu entwickeln, um schwere Baumaschinen und große Lasten zum Mars zu befördern.

Experten sind der Meinung, dass eines der größten Probleme bei der Umsiedlung von Menschen auf einen anderen Planeten der Transport von Millionen Tonnen Fracht in den Weltraum ist. Der ehemalige NASA-Technologiechef Les Johnson betonte, dass die Schaffung eines kostengünstigen und zuverlässigen wiederverwendbaren Transportsystems eine der Grundvoraussetzungen für diesen Plan sei.

Laut Musks Strategie werden vor den Menschen auf dem Mars Tesla Optimus Roboter entsandt. Sie werden Aufgaben wie das Entladen von Fracht, die Installation von Solarpaneelen, die Montage von Wohnmodulen, den Abbau von Wasser, die Sauerstoffproduktion und andere Ingenieurarbeiten übernehmen. Expertenweisen darauf hin, dass die Versorgung von Robotern viel einfacher ist als die von Menschen. Sie benötigen weder Nahrung noch Luft; Strom und Wartung reichen aus.

Wissenschaftler betonen, dass für ein Leben auf dem Mars Strom, Wasser, Sauerstoff, Treibstoff und eine lebenswerte Umgebung vorbereitet werden müssen. Als Energiequellen können Kernreaktoren oder Solarpaneele genutzt werden. Da Wasser unter der Marsoberfläche in Form von Eis vorhanden sein könnte, müssen Roboter es abbauen. Es ist auch geplant, Technologien zur Herstellung von Raketentreibstoff aus der Marsatmosphäre und zur Gewinnung von Sauerstoff durch Elektrolyse einzusetzen.

Musks größtes Ziel ist es, zwischen 2045 und 2055 die ersten unabhängigen Städte auf dem Mars zu errichten, die ohne fremde Hilfe überleben können. Wissenschaftler glauben, dass das Leben auf dem Mars für die ersten Siedler gleichzeitig aufregend, langweilig und gefährlich sein wird. Das liegt daran, dass sie gezwungen sein werden, hauptsächlich in geschlossenen Strukturen zu leben, während die Außenumgebung für menschliches Leben extrem gefährlich bleibt. Dennoch sind SpaceX und Elon Musk entschlossen, eines der größten Weltraumprojekte der Menschheitsgeschichte umzusetzen.