Romano beendet Gerüchte um Manchester City und Enzo

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Romano beendet Gerüchte um Manchester City und Enzo

Manchester Cityund Chelsea-Mittelfeldspieler Enzo Fernández Fabrizio Romano hat zu den Transfergerüchten um ihn Stellung bezogen.

Der bekannte Insider betonte, dass derzeit keinerlei Verhandlungen seitens City bezüglich des argentinischen Spielers geführt werden.

Manchester Cityverhandelt nicht

Romano dementierte Berichte, wonach Verantwortliche von Manchester City Kontakt zu Enzo Fernández aufgenommen hätten.

Seinen Angaben zufolge haben die „Citizens“ auch nach dem Scheitern eines möglichen Deals mit Real Madrid keine Gespräche über den argentinischen Mittelfeldspieler aufgenommen.

Zukunft wird nach der Weltmeisterschaft besprochen

Der Insider merkte an, dass die Zukunft von Fernández nach Abschluss der Weltmeisterschaft erörtert wird.

Dies bedeutet, dass wichtige Entscheidungen rund um den Spieler derzeit aufgeschoben sind. Sowohl Chelsea als auch der Spieler selbst könnten die Situation nach dem Turnier klären.

Enzo kam für eine Rekordsumme zu Chelsea

Der 25-jährige Enzo Fernández wechselte 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica zu Chelsea.

Sein aktueller Vertrag beim Londoner Klub läuft bis 2032, was jede Transferverhandlung zu einem komplexen und teuren Unterfangen macht.

Leistungsdaten der letzten Saison

Fernandes absolvierte in der vergangenen Saison 54 Spiele für Chelsea in allen Wettbewerben.

In diesen Partien erzielte der argentinische Mittelfeldspieler 15 Tore und gab 7 Vorlagen.

Transfermarkt bleibt spannend

Die Option Manchester City wurde von Romano vorerst ausgeschlossen. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft von Enzo Fernández ist jedoch noch nicht gefallen.

Die Situation um den argentinischen Nationalspieler könnte nach der Weltmeisterschaft wieder an Fahrt aufnehmen, insbesondere wenn große Klubs ihr zentrales Mittelfeld weiter verstärken wollen.

Premier LeagueManchester CityChelseaEnzo FernándezFabrizio Romano
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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