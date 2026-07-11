Fenster bricht während des Fluges: Passagier teilweise herausgezogen

Auf einem Flug von Griechenland nach Deutschland, Ryanair kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall. Kurz nach dem Start wurde ein Fenster beschädigt, was zu einem plötzlichen Druckabfall in der Kabine führte. Infolgedessen wurde ein Passagier teilweise aus dem Flugzeug gezogen.

Es wurde berichtet, dass sich der Vorfall am 10. Juli auf einem deutschen Flug von Thessaloniki zum Flughafen Memmingen ereignete, Boeing 737 Flugzeug. Nach dem Vorfall kehrte die Besatzung umgehend um und entschied sich für eine Notlandung am Flughafen Thessaloniki.

Nach vorläufigen Informationen war der verletzte Passagier ein serbischer Staatsbürger. Er wurde sofort in das AHEPA Universitätskrankenhaus in Thessaloniki gebracht. Die Behörden teilten mit, dass keine Lebensgefahr bestehe und die Ärzte das Ausmaß der Verletzungen untersuchen.

Laut serbischen Medienberichten wurden Kopf und Schultern des Passagiers während des Druckabfalls aus dem Flugzeug gezogen. Andere Passagiere konnten ihn festhalten und zurück in das Flugzeug ziehen.

Ryanair bestätigte, dass das Flugzeug aufgrund des Vorfalls sicher in Thessaloniki gelandet ist und alle Passagiere zum Terminal zurückgebracht wurden. Das Unternehmen hat noch keine genaue Erklärung dafür gegeben, wie das Fenster beschädigt wurde.

Derzeit Boeing und die US-Luftfahrtbehörde (FAA) beteiligen sich an der Untersuchung des Vorfalls.

Lokalen Medienberichten zufolge könnte sich zu Beginn des Fluges ein Teil aus dem Triebwerksbereich gelöst und das Fenster getroffen haben, was den plötzlichen Druckabfall verursachte.

Es ist erwähnenswert, dass sich 2018 ein ähnlicher tragischer Vorfall auf einer Boeing 737 NG ereignete. Damals wurde ein Passagier durch ein beschädigtes Fenster herausgezogen und kam ums Leben. Nach diesem Ereignis wurden die Anforderungen an die Flugsicherheit weiter verschärft.