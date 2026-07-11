Selenskyj gründet neues Militärkommando gegen Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Gründung eines neuen Militärkommandos bekannt gegeben, das auf Angriffe gegen strategische Ziele auf russischem Territorium spezialisiert ist. Dies berichtete The Guardian.

Dem Präsidenten zufolge habe er am 10. Juli ein Dekret zur Einrichtung eines Kommandos für „Langstreckenwirkungen“ unterzeichnet. Die neue Struktur wird sich mit der Verringerung der russischen Kriegsfähigkeit befassen, insbesondere durch die Koordinierung von Operationen gegen Energie- und Logistikinfrastruktur.

Diese Erklärung erfolgte, nachdem das ukrainische Militär Angriffe auf Ölraffinerien und Kraftstoffinfrastrukturen in der russischen Region Krasnodar, dem Gebiet Leningrad und der Region Rostow gemeldet hatte.

Laut Robert Browdi, dem Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, wurden in den letzten Tagen 50 russische Tankschiffe beschädigt.

Als Reaktion darauf soll Russland den Schiffsverkehr durch den Don-Asow-Kanal vorübergehend eingestellt und die Annahme neuer Anträge für die Durchfahrt durch die Straße von Kertsch vorerst ausgesetzt haben.