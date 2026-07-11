Flutopfer in China werden mit Drohnen gerettet (Video)

In den von schweren Überschwemmungen betroffenen Gebieten Chinas wurden Schwerlastdrohnen für Rettungseinsätze eingesetzt. Die modernen Geräte werden nicht nur zur Lieferung notwendiger Güter, sondern auch zur Evakuierung der in gefährdeten Gebieten festsitzenden Bevölkerung eingesetzt.

In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie Bürger, die von Wassermassen eingeschlossen wurden, mithilfe spezieller Drohnen an sichere Orte gebracht werden. Diese Aufnahmen erregten in kürzester Zeit die Aufmerksamkeit von Millionen Nutzern.

Nach Angaben der Rettungsdienste werden solche Drohnen hauptsächlich für die Lieferung von Lebensmitteln, Trinkwasser, Medikamenten und anderen notwendigen Hilfsgütern verwendet. In kritischen Situationen werden sie jedoch auch mobilisiert, um Menschen aus Gefahrenzonen zu retten.

Expertenbetonen, dass solche Technologien bei der Bewältigung von Naturkatastrophen eine wichtige Rolle spielen, um Rettungseinsätze zu beschleunigen und Menschenleben zu retten.