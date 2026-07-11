Flutopfer in China werden mit Drohnen gerettet (Video)

·40·Welt
Flutopfer in China werden mit Drohnen gerettet (Video)

In den von schweren Überschwemmungen betroffenen Gebieten Chinas wurden Schwerlastdrohnen für Rettungseinsätze eingesetzt. Die modernen Geräte werden nicht nur zur Lieferung notwendiger Güter, sondern auch zur Evakuierung der in gefährdeten Gebieten festsitzenden Bevölkerung eingesetzt.

In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie Bürger, die von Wassermassen eingeschlossen wurden, mithilfe spezieller Drohnen an sichere Orte gebracht werden. Diese Aufnahmen erregten in kürzester Zeit die Aufmerksamkeit von Millionen Nutzern.

Nach Angaben der Rettungsdienste werden solche Drohnen hauptsächlich für die Lieferung von Lebensmitteln, Trinkwasser, Medikamenten und anderen notwendigen Hilfsgütern verwendet. In kritischen Situationen werden sie jedoch auch mobilisiert, um Menschen aus Gefahrenzonen zu retten.

Expertenbetonen, dass solche Technologien bei der Bewältigung von Naturkatastrophen eine wichtige Rolle spielen, um Rettungseinsätze zu beschleunigen und Menschenleben zu retten.

ChinaDrohnenHochwasserRettungTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Selenskyj gründet neues Militärkommando gegen RusslandSelenskyj gründet neues Militärkommando gegen RusslandHeute, 10:14Weiteres Erdbeben in Venezuela, Opfer gemeldetWeiteres Erdbeben in Venezuela, Opfer gemeldetHeute, 10:04Lebensweg der Frau, die 70 Jahre in einer „Eisernen Lunge“ lebte, ist zu EndeLebensweg der Frau, die 70 Jahre in einer „Eisernen Lunge“ lebte, ist zu EndeHeute, 01:53„Falls mir etwas zustößt...“: Trump enthüllt geheime Anweisung bezüglich Iran„Falls mir etwas zustößt...“: Trump enthüllt geheime Anweisung bezüglich IranGestern, 23:03Europa geht gegen Instagram und Facebook vor: Meta drohen hohe GeldstrafenEuropa geht gegen Instagram und Facebook vor: Meta drohen hohe GeldstrafenGestern, 22:58Archäologen entdecken unerwarteten Raum unter dem Palast eines römischen KaisersArchäologen entdecken unerwarteten Raum unter dem Palast eines römischen KaisersGestern, 22:45
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter