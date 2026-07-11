Der Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft, Sherzod Temirov, setzt seine Karriere in der irakischen Liga fort. Der Spieler, der in der vergangenen Saison einer der treffsichersten Torschützen war, hat einen offiziellen Vertrag bei seinem neuen Verein unterzeichnet.

Temirov, der mit 28 Toren Torschützenkönig der Liga wurde, wird nun für ein anderes Team der Iraq Stars League auflaufen.

Sherzod Temirov wechselt zu Zakho

Wie der Pressedienst des irakischen Klubs Zakho mitteilte, wurde ein Zweijahresvertrag mit dem usbekischen Stürmer abgeschlossen.

Die finanziellen Details der Vereinbarung wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Er war der beste Torschütze der letzten Saison

Sherzod Temirov verbrachte die Saison 2025/26 bei Erbil und zeigte eine hohe Effizienz.

Während der Meisterschaft:

erzielte er 28 Tore;

wurde er Torschützenkönig des Wettbewerbs;

erhielt er weiterhin Berufungen in die usbekische Nationalmannschaft.

Nach dieser erfolgreichen Spielzeit gab es Berichte über das Interesse anderer Vereine an ihm.

Wie hat sein neues Team abgeschnitten?

Temirovs neuer Verein, Zakho, beendete die letzte Saison der irakischen Liga mit 53 Punkten auf dem 9. Platz.

In 38 Runden konnte das Team:

14 Siege einfahren;

11 Unentschieden erzielen;

13 Niederlagen hinnehmen.

Was wird von Temirov in der neuen Saison erwartet?

Da Sherzod Temirov als Torschützenkönig der Liga zu Zakho wechselt, sind die Erwartungen an ihn bei seinem neuen Verein natürlich hoch.

Usbekischer Stürmer wird mit seinen Toren versuchen, Zakho im Kampf um die oberen Plätze zu unterstützen – das werden die Spiele der neuen Saison zeigen.