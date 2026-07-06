Venesueladagi zilzila qurbonlari soni 3300 nafardan oshdi

·9·Dunyo
Venesueladagi zilzila qurbonlari soni 3300 nafardan oshdi

Venesuelada 24 iyun kuni sodir bo‘lgan 7,2 va 7,5 magnitudali ikki kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 3 342 nafarga yetdi. Mamlakat Axborot vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, jarohatlanganlar soni 16 700 nafardan oshgan.

Tabiiy ofat o‘nlab binolarning qulab tushishiga sabab bo‘ldi. Eng katta talafot poytaxt Karakas yaqinidagi La-Guayra sohil hududida qayd etilgan. Bu yerda ko‘plab uy-joylar vayron bo‘lgan, minglab odamlar boshpanasiz qolgan.

Zilziladan 11 kun o‘tgan bo‘lsa-da, mahalliy va xalqaro qutqaruv guruhlari vayronalar ostida qolganlarni izlashda davom etmoqda. Rasmiylar qidiruv ishlari yakunlanmagani uchun qurbonlar soni yana ko‘payishi mumkinligini bildirgan.

Muvaqqat prezident Delsi Rodriges mamlakatdagi favqulodda vaziyatga qarshi ko‘rilayotgan choralarni himoya qildi. Uning aytishicha, ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlariga minglab qutqaruvchilar, harbiy xizmatchilar va davlat idoralari xodimlari jalb qilingan. Rodriges mamlakatda ijtimoiy tartibsizliklar kuzatilmayotganini ham ta’kidlagan.

Shu bilan birga, ayrim fuqarolar hukumatning zilziladan keyingi dastlabki harakatlarini tanqid qilmoqda. Xususan, xalqaro qutqaruv guruhlari yetib kelgunga qadar izlash ishlari yetarlicha tez olib borilmagani haqida noroziliklar bildirilgan.

Sud-tibbiy ekspertiza mutaxassislari qurbonlar soni ko‘pligi sabab jasadlarni aniqlash va yaqinlariga topshirish jarayoni qiyin kechayotganini aytgan. Ularning bahosiga ko‘ra, vayronalar ostidagi barcha jasadlarni olib chiqish uchun uch oygacha vaqt ketishi mumkin.

Qidiruv-qutqaruv ishlari hali to‘liq yakunlanmagan. Shu sabab halok bo‘lganlar haqidagi ma’lumotlar yana yangilanishi ehtimoli bor.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiFransiyada Ebola aniqlangan ilk bemor sog‘ayib, shifoxonadan chiqdiBugun, 16:40Makron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiMakron turgan mehmonxona yaqinida portlashlar yuz berdiBugun, 16:29Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?Quruqlikda yashaydigan g‘aroyib baliq haqida eshitgansizmi?Bugun, 16:14Yo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldiYo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldiBugun, 15:59Makron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdiMakron turgan mehmonxona yaqinida ikki portlash yuz berdiBugun, 15:51Rossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdiRossiyada benzin tanqisligi otlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdiBugun, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi