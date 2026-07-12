Studenten in Italien überraschen alle mit dem Flug eines riesigen Papierfliegers!

Studenten in Italien haben mit einem außergewöhnlichen Projekt einen Rekord aufgestellt. Sie bauten den größten Papierflieger der Welt und schafften es, ihn in die Luft zu befördern.

Das Flugzeug wurde Icarus getauft. Dieser Name ist mit der Figur des Ikarus aus der griechischen Mythologie verbunden.

Die Spannweite des riesigen Papierfliegers erreichte fast 20 Meter. Da er 28,5 Kilogramm wog, wurde im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Papierflieger ein inneres Gerüst verwendet.

Gleichzeitig basiert Icarus auf dem gleichen Flugprinzip wie herkömmliche Papierflieger. Die technische Lösung verhalf ihm zu einer stabilen Flugbahn.

Der Flug fand auf dem Technologiefestival „We Make Future“ in Bologna statt. Während des Tests flog das Flugzeug eine Strecke von 59 Metern.

Das Ergebnis wurde als offizieller Rekord anerkannt und Icarus fand Eingang in das Guinness-Buch der Rekorde.