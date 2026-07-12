Mindestens 5 Tote bei russischem Angriff auf Sumy

Am 11. Juli kam es in der ukrainischen Stadt Sumy zu Explosionen. Berichten zufolge starben bei dem russischen Angriff mindestens 5 Menschen, mehr als 10 weitere wurden unterschiedlich schwer verletzt.

Der Moment des Angriffs wurde von der Überwachungskamera eines Cafés aufgezeichnet. Das Video zeigt den Moment der Explosion, fliehende Menschen und die Lage vor Ort.

Nach dem Vorfall begannen Rettungsdienste mit der Arbeit in dem Gebiet. Die Verletzten werden medizinisch betreut. Es wird vermutet, dass mehrere Gebäude und Einrichtungen beschädigt wurden.

Die Informationen zu den Folgen des Angriffs werden derzeit aktualisiert. Die Zahl der Opfer und Verletzten kann sich noch ändern.